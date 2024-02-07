Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü. En çok hangi hisseler yükseldi

Günün ilk yarısında 8.934,84 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 56,26 puan ve yüzde 0,63 değer artışıyla 8.925,40 oldu.

Endekste toplam işlem hacmi ise 65,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşmiş oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,49, holding endeksi yüzde 1,16 artış yaşadı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,37 ile elektrik, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,97 ile iletişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faiz indirimi konusunda temkinli olunması yönündeki yönlendirmeleriyle karışık bir seyir izlendiğini, yurt içi piyasaların ise pozitif ayrıştığını dile getirdi.