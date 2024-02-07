Konut ve kira fiyatları ne olacak? Gayrimenkul uzmanı açıkladı

YENİÇAĞ - Özel Haber / Büşra Kapan

Konut mu arsa mı hangisinin daha cazip olduğunu söyleyen Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Ahmet Büyükduman, Yeniçağ’a açıklamalarda bulundu. Büyükduman, “Sermaye artışı beklentisi olanlar genellikle arsaya. Ama nakit akışı beklentisi olanların konuta yönlenmeli” dedi

1-) Konutta fiyatlar neden gerilemiyor?

Konutta fiyatlar gerilemiyor. Çünkü yüksek enflasyonist bir süreçten geçiyoruz. Ancak nominal fiyatlar gerilemezken, konut fiyat artışları kısmen enflasyonun gerisinde kalmaya başladı. Bu haliyle nominal.

2-) Yerel seçimler konut piyasasını nasıl etkiler?

Yerel seçimlerin mevcut konut piyasası üzerine pek bir etkisi olacağını zannetmiyorum. Ancak mevcut yerel yönetimlerle arası iyi olan müteahhitler, ruhsat alma sürecine ağırlık vermiş olabilirler.

3-) Yüksek faiz ve yüksek dolar kuru ortamında ev alımı yapılır mı?

Yüksek mevduat faizleri kısa dönemde konuta yönelik ilgiyi azaltabilir ancak burada yüksek kredi faizler konuta olan ilgiyi azaltabilir. Bu durum yeni yapılmakta olan birinci el konut piyasası üzerinde çok etkili olur. Çünkü Türkiye'deki konut üretim mekanizması sat yap üzerine yani devam eden inşaatta müteahhit ancak satarsa inşaata devam edebilir. O nedenle bu tür projelerde ciddi bir alım fırsatı olabilir.

4-) Türkiye'deki konut piyasasında yatırım yapmayı düşünenler için önerileriniz nelerdir? Hangi bölgeler veya segmentler daha potansiyel sunuyor?

Ülkenin nüfus artış potansiyeli olan bölgelere yatırım yapsınlar. Önümüzdeki dönemlerde hangi bölgelerde nüfus yoğunluğu artacaksa artık onu kendileri bulsunlar. Nakit akımına yatırım yapacak olanlarsa 1+1 ya da 2+1 ev alarak kiraya verebilir. Üniversite ya da hastane civarındaki bölgelere yönelebilirler.

5-) Konut mu arsa mı hangisi daha doğru bir yatırım olur?

Konut veya arsa yatırımının hangisinin tercih edileceği bizatihi yatırımcının yaşına pozisyonuna gelirine gelecekle ilgili beklentisine diğer yatırım enstrümanlarıyla olan ilişkisine bağlı olarak değişir. Dolayısıyla her bir yatırım tercihi yatırımcıya çok bağlıdır. O nedenle bu soruya net bir cevap vermek mümkün değil. Fakat şöyle söyleyebiliriz, gelecekte sermaye artışı beklentisi olanlar genellikle arsaya. Ama nakit akışı beklentisi olanların konuta yönlenmesini önerebiliriz.

6-) İnşaat maliyetlerindeki artış konut piyasasını nasıl etkiler?

İnşaat maliyetlerinde ki artış uzan vadede mutlaka konut satışlarına yansıyacaktır. Ama kısa vadede bununla birebir ilişkisinden bahsedemeyiz. İnşaat maliyetleri artsa bile yeterli talebin olmadığı piyasalarda konut fiyatları düşme eğilimi gösterebilir.

7-) Konut piyasasını gelecek aylarda neler bekliyor? Kira ve satış fiyatlarında düşüş görülebilir mi?

Cari fiyatlar olarak bir düşme öngörmüyorum ancak fiyatlar enflasyonun gerisinde kalabilir. Orta vadede kiralarda daha fazla artış bekliyorum

8-) Kentsel dönüşüm Türkiye'deki konut sektörünü nasıl etkiliyor? Bu sürecin avantajları ve zorlukları nelerdir?

Kentsel dönüşüm bir ihtiyaç depreme karşı konutlarımızı kuvvetlendirmemiz lazım. Fakat Kentsel dönüşüm süreci Türkiye'de inşaat sektörüne olumlu etkiliyor ama bir taraftan da inşaat maliyet enflasyonu yaratıyor. Hem emek iş gücünde hem inşaat malzemelerinde hem de inşaat makine ve teçhizatlarında yüksek maliyetlere neden oluyor.