Dikkat bu plakaların 32 bin lira cezası var. Emniyet uyarmıştı

Kaynak: Hürriyet
Dikkat bu plakaların 32 bin lira cezası var. Emniyet uyarmıştı
Türkiye'de kullanılması yasak olan ve yüklü cezalara tabi tutulan APP plakaların popüler e-ticaret sitelerinde satışları devam ediyor.

İllegal yöntemlerle yasa dışı olarak faaliyet gösteren kuruluşlar tarafından sahte olarak herhangi bir belge ve bilgiye dayalı olmadan basılıp kargoyla evlere kadar kargolanan APP plakalar birçok araç üzerinde takılı halde bulunuyor.

KAREKODLU UYGULAMAYA GEÇİLDİ

APP plakaların önünü kesmek amacıyla 2024 yılından itibaren sıfır ve plaka değişikliği yapılan ikinci el araçlarda karekodlu plakaların kullanılmaya başlaması da bu süreçte işe yaramadı.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UYARMIŞTI, 32 BİN 170 LİRA CEZASI VAR

APP plaka kullananlara yönelik olarak Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı uyarmıştı.

Yapılan uyarı kapsamında sahte veya APP plaka kullananların derhal bu plakaları çıkartarak devletin belirlediği standartlara uygun plakalara geçiş yapılması vurgulandı.

APP plaka kullanmanın suç ve cezai yaptırımları olduğunu paylaşan EGM "APP plaka kullanmaya devam edenlere 2 bin 647 TL, sahte plaka kullananlara ise 32 bin 170 TL para cezası ve resmi belgede sahtecilikten dolayı 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecektir" diye duyurdu.

APP PLAKA FİYATLARI

APP plaka fiyatları 300 liradan başlayıp 500 liraya kadar çıkıyor. Yeni nesil karekodlu APP plakalar ise 600 liranın üstünde fiyatlarla satılıyor.

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