2 bin kişiyi işe alacak. Ünlü iş insanı açıkladı

Yüksek enflasyon karşısında sıkılaşan para politikaları ve jeopolitik gerilimlerle yüksek kalmaya devam eden ekonomik belirsizlikler şirketleri maliyetlerini düşürmeye yönelik adımlar atmaya zorluyor. Dünyada ve Türkiye’deki şirketlerde yatırımlarını durdurmaya ya da maliyetleri kısmak adına çalışan sayısını azaltmaya yoluna gitmek zorunda kalıyor. Türkiye’nin perakende devinden sevindirici bir haber geldi. Boyner Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, bünyelerine 2 bin kişi katma hedefi olduğunu duyurdu. 6 grup şirketi bulunan Boyner’in, 250 mağazası, e-ticaret sitesi, mobil uygulaması ve 8 bin çalışanı bulunuyor.

Birleşmiş Markalar Derneği’nin Fast Company ile düzenlediği ‘Perakende Buluşması – Ne Oldu Ne Olacak?’ etkinliğinde konuşan Boyner Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner deneyimlerini ve 2023-2024 değerlendirmelerini paylaştı.

SADECE MALİYETLERİ YÖNETMEYE ÇALIŞIYORUZ

Boyner Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, ‘Liderin Ajandası’ başlıklı oturumda yaptığı konuşmada pandeminin dünyada dengeleri bozduğunun ve devletlerin piyasaya daha çok müdahale ettiğinin altını çizdi.

Boyner şunları anlattı: “Dünyada darmadağın olan ekonomiler yüzde 15-20 enflasyonla toparlanırken biz yüzde 70’lere savrulduk. Şimdi geri savruluyoruz. Zembereğin yerine oturtulması ağır kontrol istiyor. Karşımızda piyasayı değil yine devleti görüyoruz. Kura, faize ekonomi yönetimi karar veriyor. Yakın zamana kadar kira artışlarına da devlet karar veriyordu. Enflasyonda kaybolan maaşları yerine koymaya da yine kamu yönetimi karar veriyor.”

Perakendeci olarak sadece maliyetleri yönetmeye çalıştıklarını belirten Boyner, “Şimdi kurallı ekonomi yönetimi ile iyi bir yere doğru gidiyoruz. Biz bankacı, perakendeci, AVM işleticisi hepimiz birbirimize tutunduk. 2024’ü kendi işimizde berbat bir sene yaptırmayacağız. Moralini kaybeden başta müşteri olmak üzere her şeyini kaybeder” dedi.

MÜŞTERİNİN ALIM GÜCÜNÜ ARTIRMALIYIZ

2024’te sektör için kâbus senaryoları olmadığını belirten Boyner, “Müşterinin imkanım yok, limitim yok demesini istemiyoruz. Müşterinin nesi yoksa ona vermek zorundayız. Alışveriş yapması için gereken fonu da biz veriyoruz. Bugün bu program gerekiyor. 2024’te hedef küçültmedik. 2 bin kişi çalışanlarımız arasına katacağımızı düşünüyoruz” dedi.

Müşterinin alım gücünü artırılması gerektiğini ifade eden Boyner, “Müşteri ile baş başayız. Her şeyden vazgeçebiliriz ama müşteriden vazgeçemeyiz. Biz müşterimize tutunmak zorundayız” diye konuştu.

2023 YILI VERİMLİ GEÇTİ

Toplantının açılışında konuşan BMD Başkanı Sinan Öncel depremlere ve yüksek maliyet artışlarına rağmen 2023 yılının perakende için genel olarak verimli geçtiğini söyledi. Markaların cirolarının ortalama yüzde 80 arttığına vurgu yapan Öncel, “Cirolardaki yüksek oranlı artış ağırlıklı olarak maliyetlere bağlı fiyatların yükselmesinden kaynaklanıyor. Çünkü aynı dönemde her üç markamızdan birinin adet satışlarının gerilediğini biliyoruz. Yüksek maliyet artışları 2024’te de bir tehdit olarak önümüzde duruyor. Markalarımızın 2024 performansında maliyet artışlarının yanı sıra, yerli tüketicinin alım gücü ve turiste satışların düzeyi belirleyici olacak” dedi.

NAKTİN KRAL OLDUĞU UNUTULMAMALI

Toplantının ‘Global Liderlik’ başlıklı oturumunda Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker de, Sinan Öncel’in sorularını yanıtladı. Aynı zamanda BMD üyesi, Godiva ve pladis’in Yönetim Kurulu Başkanı olan Murat Ülker, 2023’ün Yıldız Holding için çok iyi geçtiğini bildirdi. Ülker, 2024 için ise, “Zor bir yıl olacak. Biz de hazırlığımızı bu beklenti doğrultusunda yapıyoruz. Beklentilerimizi daha küçük tutuyoruz. Biraz gayretkeş olmalıyız. Ama iyimserim. Nakit para mühim, ama yetmez, finansman temini de lazım. Asıl olan ise kârlı satış” diye konuştu.

Kiraların işin verimine göre belirlenmesi gerektiğini söyleyen Ülker, “Devlet de stopaj ve gelir vergisi konusunda mal sahiplerine kolaylık yapsa iyi olur” dedi.

Murat Ülker, perakendede dikkat edilmesi gereken üç konuyu ise şöyle sıraladı: “Birincisi hiçbir marka vazgeçilmez değildir. İkincisi naktin kral olduğu unutulmamalı. Üçüncüsü ve belki de en önemlisi ise itibar. Markanın itibar kaybetmemesi gerekiyor.”

GODİVAYI 4 MİLYAR DOLARA SATMADI

Ülker lüks çikolata devi Godiva’yı 2007’de 850 milyon dolara satın almıştı. Yıldız Holding Yönetim Kurulu üyesi Murat Ülker, Godiva’ya 4 milyar dolarlık teklif geldiğini ama satmadıklarını açıkladı. Ülker, 3,5 milyar dolara aldıkları, Mcvities’in piyasa değerinin 6 milyar doları aştığını açıkladı.