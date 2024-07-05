Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 15,08 puan ve yüzde 0,14 artışla 10.887,64 puan seviyesindeydi. Dünkü kapanışını 10.872,56 puan seviyesinde gerçekleştiren BIST 100 endeksi, güne 36,89 puan ve yüzde 0,34 artışla 10.909,45 puandan açıldı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.856,57 puanı, en yüksek ise 10.944,72 puanı gördü. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,19, sanayi endeksi yüzde 0,27 değer kazanırken, teknoloji endeksi %0,01 ve hizmet endeksi yüzde 0,25 değer kaybetti. Önceki kapanışa göre, BIST 100 endeksine dahil hisselerden 51'i değer kazanırken, 46'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Tüpraş, Türkiye İş Bankası (C) ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 362 dolar olarak kaydedildi. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli gösterge tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,12, bileşik getirisi ise yüzde 39,39 seviyesindeydi.

Uluslararası piyasalarda, saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0830, sterlin/dolar paritesi 1,2790 ve dolar/yen paritesi 160,70 düzeyinde işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 32,7090 lira, avro 35,4130 lira seviyesinden satılıyor. Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 artışla 2 bin 362 dolar seviyesinde, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,4 düşüşle 87 dolar seviyesinde işlem görüyor.