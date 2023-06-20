Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,36 değer kazanarak 5.288,28 puana yükseldi.

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 18,96 puan artarak 5.288,28'e çıktı. Toplam işlem hacmi 25,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,74 ve holding endeksi yüzde 0,51 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 1,55 ile turizm oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarına ilişkin belirsizlikler ve Çin ekonomisine yönelik endişelerle risk iştahının azaldığını ifade etti.

Fed'in gelecek dönem para politikalarının ne yönde gelişeceğine ilişkin belirsizliklerin fiyatlamaları zorlaştırdığını belirten analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın Kongre'de yapacağı sunumun piyasaların odağında bulunacağını söyledi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de inşaat izinleri ile konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.200 ve 5.150 seviyelerinin destek, 5.300 ve 5.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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