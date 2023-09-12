Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,19 değer kazanarak 8.162,16 puana yükseldi.

KAYNAK: AA
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 15,67 puan artarak 8.162,16'ya çıktı. Toplam işlem hacmi 64,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,02 ve holding endeksi yüzde 0,38 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,10 ile iletişim, en çok kaybettiren ise yüzde 2,84 ile madencilik oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'deki teknoloji hisseleri öncülüğünde yaşanan yükselişin genele yayılmasıyla dün pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün yatırımcıların nispeten daha temkinli davrandığını söyledi.

Enerji sektöründe yaşanan arz kesintilerinin yarın açıklanacak enflasyon verilerinde etkisinin görülebileceğini belirten analistler, enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi halinde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar 1 faiz artırımına daha gitme ihtimalinin artabileceğini vurguladı.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını anımsatarak, Banka'nın kasım toplantısında ise nasıl bir yol izleyeceğinin belirsizliğini koruduğunu dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.200 ve 8.200 seviyelerinin direnç, 8.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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