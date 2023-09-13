Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,51 değer kazanarak 8.201,64 puana yükseldi.

KAYNAK: AA
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 41,74 puan artarak 8.201,64'e çıktı. Toplam işlem hacmi 55,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,61 ve holding endeksi yüzde 1,20 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,60 ile sigorta, en çok kaybettiren ise yüzde 1,93 ile inşaat oldu.

Küresel piyasalar, arz kısıtlamalarının ardından yükselen petrol fiyatlarının yarattığı endişenin devam etmesiyle negatif bir seyir izlerken, bugün gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Analistler, ülkede açıklanacak enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar nasıl adımlar atacağına dair sinyaller verebileceğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın eylül toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını anımsatan analistler, Fed'in kasım toplantısında ise nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin belirsizliğin devam ettiğini belirtti.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonuna kadar Fed'in faiz indirme ihtimalinin tamamen ortadan kalktığını ifade ederek, enflasyon verisi sonrası fiyatlamalarda değişiklik görülebileceğini bildirdi.

Enerji sektöründe bir süredir yaşanan arz endişelerinin bugünkü enflasyon verilerine de etki etmiş olabileceğini aktaran analistler, aylık Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yüzde 0,6 artış beklendiğini hatırlattı. Bir önceki ay TÜFE, aylık bazda yüzde 0,2 artmıştı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise öğleden sonra ABD'de enflasyonun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.300 seviyesinin direnç, 8.100 ve 8.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Öne Çıkanlar
iPhone 15 özellikleri neler? Apple iPhone 15 kamerası nasıl olacak?
iPhone 15 özellikleri neler? Apple iPhone 15 kamerası nasıl olacak?
Hükümet EYT’lilerin yükünü TES ile işçinin sırtına yüklüyor
Hükümet EYT’lilerin yükünü TES ile işçinin sırtına yüklüyor
MasterChef All Star 87 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 87 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 12 Eylül Salı MasterChef All Star’da eleme potasına kim gitti?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 12 Eylül Salı MasterChef All Star’da eleme potasına kim gitti?
Sapıklıkta birbirleri ile yarışıyorlar. “Annen de olsa sırtına bakamazsın. Diz kapağının üstü tahrik eder.”
Sapıklıkta birbirleri ile yarışıyorlar. “Annen de olsa sırtına bakamazsın. Diz kapağının üstü tahrik eder.”
Suriyeli ve Afganlar için yeni anayasa
Suriyeli ve Afganlar için yeni anayasa
Son Haberler
KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı Güncel
KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı
Japonya'da kabine değişikliği Dünya
Japonya'da kabine değişikliği
Kuntz'un Beşiktaşlı ve Fenerbahçeli oyuncuları milli takıma neden almadığı ortaya çıktı Spor
Kuntz'un Beşiktaşlı ve Fenerbahçeli oyuncuları milli takıma neden almadığı ortaya çıktı
Gagavuz Türk'ü güzel Türkçe'siyle Türkçe düşmanlarına ders verdi Güncel
Gagavuz Türk'ü güzel Türkçe'siyle Türkçe düşmanlarına ders verdi
Yürüyen merdiven sabatojcılarına suç duyurusu Güncel
Yürüyen merdiven sabatojcılarına suç duyurusu
Karabet Geçidi sise teslim Güncel
Karabet Geçidi sise teslim
Sel sonrası ortaya çıktı. Komşuda korkutan salgın Sağlık
Sel sonrası ortaya çıktı. Komşuda korkutan salgın