Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,10 değer kazanarak 8.425,17 puana çıktı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,53 ile taş, toprak oldu.

KAYNAK: AA
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 92,03 puan artarak 8.425,17 puana çıktı. Toplam işlem hacmi, 57,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,78 ve holding endeksi yüzde 0,79 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,53 ile taş, toprak oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, dün ABD'de açıklanan verilerin iş gücü piyasasına ilişkin "soğuma" sinyalleri vermesinin ardından risk iştahının arttığını belirterek, yarın ülkede açıklanacak istihdam raporunun iş gücü piyasasına daha fazla ışık tutacağının ve bunun ABD Merkez Bankasının (Fed) atacağı adımlarda belirleyici olacağının öngörüldüğünü bildirdi.

ADP özel sektör istihdamının beklentilerin altında kalması ve ISM hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) bu yılın en düşük seviyesine gerilemesinin iş gücü piyasasında soğumaya işaret ettiğini vurgulayan analistler, yarın açıklanacak tarım dışı istihdam rakamlarının da eylülde işe alımların yavaşladığını göstermesinin beklendiğini belirtti.

Öte yandan, dün Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminini bu yıl için yüzde 2,6'dan yüzde 3,7'ye yükseltti.

Ayrıca, dün Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ'nin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, sermayesinin tamamı dolaylı olarak Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ'ye ait olan Sabancı Renewables'ın, ABD'nin Teksas eyaletinde 232 megavat kapasiteli güneş enerjisi santrali ve 60 megavat kapasiteli enerji depolama tesisi yatırımından oluşan Oriana Solar LLC'nin yüzde 100 hissesini satın aldığı bildirildi.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret açığı ve haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.400 ve 8.500 seviyesinin direnç, 8.300 ve 8.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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