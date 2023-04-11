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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,19 değer kazanarak 5.102,07 puana yükseldi.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 14:46
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Borsa günün ilk yarısında yükseldi. 5102 puana çıktı

Borsa günün ilk yarısında yükseldi
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Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,76 puan değer kazanarak 5.102,07'ye çıktı. Toplam işlem hacmi 35,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,34 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,16 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,62 ile taş, toprak en çok gerileyen ise yüzde 0,71 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verileri öncesi yön arayışının sürdüğünü ifade etti.

Ülkede iş gücü piyasalarının güçlü kalmaya devam ettiğini söyleyen analistler, yarın açıklanacak enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem politika adımlarına ilişkin beklentilerin üzerinde etkili olmasının öngörüldüğünü açıkladı. 

Analistler, öğleden sonra Uluslararası Para Fonu (IMF) Global Ekonomik Görünüm Raporu'nun takip edileceğini aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.150 ve 5.200 seviyelerinin direnç, 5.050 ve 5.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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