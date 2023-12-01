Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,04 değer kazanarak 8.031,25 puana yükseldi.

KAYNAK: AA
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Bankacılık endeksi yüzde 3,15, holding endeksi yüzde 0,37 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 1,59 ile sigorta oldu

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Türkiye’nin kredi notunu “B” olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi. S&P’nin bu değerlendirmesi sonrasında yurt içi piyasaların pozitif seyrettiği ifade edildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankacılık sistemini, Türk lirasını (TL) cazip kılacak şekilde dönüştüren adımlarına kararlılıkla devam ediyor. TCMB’nin konuya ilişkin tebliğleri Resmi Gazete’de yayımlandı.

Öğleden sonra Fed Başkanı Powell’ın sözle yönlendirmelerinin yanı sıra ABD’de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin takip edileceği belirtiliyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.100 ve 8.200 seviyelerinin direnç, 8.000 ve 7.900 puanın destek konumunda olduğu kaydediliyor.

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