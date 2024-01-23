Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Kaynak: AA
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
BIST 100 endeksi, Borsa İstanbul’da günün ilk yarısında yüzde 0,99’luk bir artışla 8.089,47 puana ulaştı.

Günün ilk yarısında yükseliş trendinde olan BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa kıyasla 79,33 puanlık bir artışla 8.089,47 puana çıktı. Toplam işlem hacmi 42,6 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,02 değer kaybederken, holding endeksi %0,68 değer kazandı. Analistler, küresel piyasalarda ABD ekonomisindeki “yumuşak iniş” senaryolarının güçlenmesiyle başlayan olumlu trendin yerel piyasalara da yansıdığını belirtti.

Merkez bankalarının Mart ayında faiz indirimlerine başlayacağına dair beklentilerin azalmaya devam ettiğini belirten analistler, ekonomilerin resesyona girmeden bu dönemi atlatma umudunun risk iştahını desteklediğini ifade etti.

Analistler, günün kalanında ABD’deki Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve Avro Bölgesi’ndeki tüketici güven endeksi verilerinin izleneceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.200 ve 8.300 seviyelerinin direnç, 8.060 ve 8.000 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

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