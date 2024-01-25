Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00’te önceki kapanışa göre 86,30 puanlık bir artışla 8.177,20 puana çıktı. Toplam işlem hacmi 34,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,76, holding endeksi ise yüzde 1,03 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla artışı yüzde 2,47 ile taş ve toprak sektörü gösterirken, en çok düşüşü yüzde 0,48 ile ticaret sektörü yaşadı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, büyük ekonomilerin “yumuşak iniş” yapabileceği beklentisinin gündemde olduğunu belirtti. Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) para politikası kararları yatırımcıların ilgisini çekti.

Analistler, TCMB’nin faiz kararı ve politika metninden çıkacak sinyallerin yurt içi piyasalarda dalgalanmayı artırabileceğini belirtti. Piyasalarda, bankanın bir süredir sürdürdüğü sıkı para politikasının bu toplantıda sona ereceği beklentisi hakim.

AA Finans’ın anketine katılan ekonomistler, TCMB’nin politika faizini 250 baz puan artırarak %45’e çıkaracağını tahmin ediyor.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde TCMB’nin faiz kararı ve para-banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararı, ECB Başkanı Christine Lagarde’ın açıklamaları ve ABD’deki büyüme verileri gibi yoğun bir veri gündeminin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.200 ve 8.300 seviyeleri direnç, 8.100 ve 8.060 puanlar ise destek konumunda.