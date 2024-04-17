Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, yükseliş trendinde hareket etti ve saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa kıyasla 98,86 puanlık bir artışla 9.646,95 puana çıktı. Toplam işlem hacmi 46,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,94, holding endeksi ise yüzde 1,37 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazanan yüzde 3,57 ile spor oldu, en çok düşüş gösteren ise yüzde 1 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın sert tonlu açıklamalarının ardından, bankanın yakın zamanda faiz indirimlerine başlamayacağına dair endişelerin artmasıyla küresel hisse senedi piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini belirtti.

Bugün, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, Uluslararası Finans Enstitüsü tarafından düzenlenecek olan Küresel Görünüm Forumu’nda yapacağı konuşma, yatırımcıların ilgisini çekti.

Ayrıca dün, Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü (PIIE) ve Dış İlişkiler Konseyi (CFR) tarafından “Gelişmekte Olan Piyasalarda Merkez Bankası Yönetimi” başlıklı bir etkinlik düzenlendi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan bu etkinlikte, “Her zaman ne gerekiyorsa yapacağımızı belirttik. Piyasaların beklentilerinin çok üzerinde bir sıkılaştırma gerçekleştirdik ve dezenflasyon konusundaki ciddiyetimizi gösterdik.” ifadelerini kullandı.

Dünya Bankası, dün Türkiye için hazırlanan Ülke İşbirliği Çerçevesi (CPF) kapsamında yeni sunulan 18 milyar dolarlık paketin yaklaşık 12 milyar dolarının özel sektöre, kalan finansmanın ise geçen yıl yaşanan depremlerin etkilerinin giderilmesi, enerji güvenliğinin artırılması ve iklim değişikliğiyle ilgili sorunların çözülmesine yönelik olacağını duyurdu.

Analistler, öğleden sonra ABD’de Fed’in Bej Kitap Raporu’nun izleneceğini belirtti ve teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.800 seviyelerinin direnç, 9.600 ve 9.500 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.