Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Sabah saatlerinde yükseliş trendi gösteren endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışın 104,33 puan üzerine çıkarak belirtilen puana erişti. İşlem hacmi toplamda 49,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık sektörü endeksi yüzde 2,58, holding endeksi ise yüzde 0,92 değer kazanç yaşadı. Sektör endeksleri içinde en fazla kazancı yüzde 3,71 ile finansal kiralama faktoring sektörü elde ederken, en büyük kaybı ise yüzde 7,97 ile spor sektörü yaşadı.

Analistler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimleri konusundaki belirsizliklere rağmen, teknoloji şirketlerinin öncülük ettiği küresel hisse piyasalarında olumlu bir eğilim sürdüğünü ifade ettiler. Bugün, IBM, Boeing ve Meta gibi büyük şirketlerin açıklanacak finansal sonuçlarına odaklanılacağını belirttiler.

ABD’de öğleden sonra açıklanacak dayanıklı mal siparişleri verilerinin izleneceğini söyleyen analistler, teknik olarak BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.900 puanların direnç noktaları, 9.600 ve 9.500 puanların ise destek seviyeleri olarak görüldüğünü dile getirdiler.