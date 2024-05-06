Altılı Masa’dan Cumhurbaşkanlığı için sürpriz aday: 2028 seçimlerinde aday oluyorum

Kaynak: ANKA
Altılı Masa’dan Cumhurbaşkanlığı için sürpriz aday: 2028 seçimlerinde aday oluyorum
Altılı Masa’da bulunan liderlerden 2028 seçimleri için Cumhurbaşkanlığına aday olacak bir isim çıktı.

31 Mart yerel seçimlerinde 0,07 oy alan Ahmet Davutoğlu’nun Gelecek Partisi istişare toplantısı yaptı.

Toplantıda Davutoğlu’na karşı İstanbul Milletvekilleri Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin ile bazı yöneticilerden ciddi eleştiriler yapıldı.

SIFIR ÇEKTİK

Temurci “Gelecek Partisi ve Davutoğlu neden milletten oy alamıyor, neden odak seçim denilerek girilen seçimde sıfır çekildi, genel başkanın memleketi Konya Taşkent’te neden oy alınamadı bunlar mutlaka vatandaşa sorulmalı ve parti tepeden tırnağa yenilenmelidir” şeklinde konuştu.

Özellikle milletvekillerine sadakat metni imzalatmaya çalışılması sonrası bazı milletvekillerinin bu konudaki itirazı da toplantıda gündem oldu.

KONGRE İSTENDİ

Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin de açıkça Davutoğlu’na olağanüstü kongreyi topla diye çıkış yaptı. Bazı partililer de olağanüstü kongre teklifine destek verdi.

Şahin “Partinin mevcut durumunu kabul etmek zorundayız. Yanlış tespit bizi, yanlış çözümlere götürür. Yeni bir siyasal yapılanma, yeni bir teşkilat yapılanması, yeni söylemler, yeni bir hikaye için partinin olağanüstü kongreye götürülmesini teklif ediyorum” diye konuştu.

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DAVUTOĞLU: BENİM HİÇBİR HATAM YOK, 2028’DE ADAYIM

"Benim hiçbir hatam yok. Benim toplumsal karşılığım partinin çok önünde. 2028'de Cumhurbaşkanı adayı olacağım, tereddütü olan aramızdan ayrılsın."

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