Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Kaynak: AA
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,83 değer kazanarak 9.802,34 puana çıktı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 80,24 puan artışla 9.802,34 puana yükseldi. Dün, 9.722,09 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 31,88 puan ve yüzde 0,33 yükselişle 9.753,97 puandan başladı.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 1, mali endeks yüzde 0,9, sanayi endeksi yüzde 0,9, teknoloji endeksi ise yüzde 0,4 değer kazandı. Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 85’i yükselirken 15’i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Zorlu Enerji AŞ, Türkiye İş Bankası, Pegasus ve Akbank bulunuyor.

Ayrıca, altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 artışla 2 bin 325 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,1 azalışla 87 dolardan işlem görüyor. Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0730, sterlin/dolar paritesi 1,2510 ve dolar/yen paritesi 155,60 düzeyinde seyrediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 32,5040 liradan, avro ise 34,9580 liradan satılıyor .

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