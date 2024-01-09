Borsa haftanın ikinci iş gününe yükselişle başladı

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, dünkü kapanışa göre 41,27 puan artışla yeni güne 7.860 puandan giriş yaptı.

Bankacılık endeksi ve Holding endeksi dünkü gibi güne artış kaydederek, başladı. Bankacılık endeksi sektörler arasında en çok kazandıran oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,17 ve holding endeksi yüzde 0,45 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran bankacılık oldu.Borsa İstanbul dün alış seyirli bir gün yaşamıştı. BIST 100 endeksi yüzde 2,49 değer kazancıyla 7.818 puandan kapadı. Bu seyirde Bank Of America BofA'nin etkisi fazla oldu.

Bu arada Halkbank hakkındaki Owens davasının nihai olarak düştüğünün açıklanması risk iştahını desteklediği yönünde açıklamalar geliyor. Bu açıklamanın ardından Halkbank hisse fiyatı yüzde 10 artış kaydetti. Yurt dışında Almanya'da sanayi üretimi, Euro bölgesinde işsizlik oranları ve ABD'deki dış ticaret açığı verilerin gündemde olacak. Analistlere göre BIST 100 endeksi 7,900 ve 8000 bin seviyeleri direnç, 7,800 ile 7.700 puanın destek konumunda olduğu belirtiliyor