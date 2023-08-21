Borsa haftanın ilk gününü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 283,36 puan artarken, toplam işlem hacmi 167,61 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,13 ve holding endeksi yüzde 3,22 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 9,53 ile iletişim, tek kaybettiren ise yüzde 0,66 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, dünya genelinde para politikalarına yönelik belirsizliklerle karışık bir seyir izlenirken, bu hafta 24-26 Ağustos'ta gerçekleşecek Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda politika yapıcıların verecekleri mesajlar yatırımcıların odağına yerleşti.

OYNAKLIĞIN ARTMASI MUHTEMEL

Öte yandan, hafta sonu Resmi Gazete'de yayımlanan TCMB tebliğleri ile Türk lirası (TL) mevduatları artıracak, Kur Korumalı Mevduat'ı (KKM) azaltacak düzenlemeye gidildi.

Buna göre, sadeleşme süreci kapsamında yabancı para mevduattan KKM'ye dönüşüm hedefi uygulamasına ve TL payına göre ilave/indirimli menkul kıymet tesis uygulamasına son verildi.

Analistler, söz konusu kararların orta-uzun vadede yeni ekonomi politikalarını desteklemesinin beklendiğini ve yurt dışı portföy akımlarını destekleyebileceğini, buna karşın piyasalarda da oynaklığı artırmasının olası olduğunu söyledi.

Yarın yurt içinde tarımsal girdi fiyat endeksinin, yurt dışında ABD'de ise Richmond Fed sanayi endeksi ve 2. el konut satış verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.700 ve 7.600 seviyelerinin destek, 7.900 ve 8.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.