Aziz Yıldırım suskunluğunu bozdu. Flaş adaylık açıklaması

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Aziz Yıldırım suskunluğunu bozdu. Flaş adaylık açıklaması
Aziz Yıldırım adaylık dedikodularına son noktayı koydu.

Fenerbahçe’de başkanlık seçimleri yaklaşırken aday olup olmayacağı tartışılan Aziz Yıldırım’dan sürpriz bir açıklama geldi.

Başkanlık için henüz bir hazırlık ve planı olmadığını ifade eden Aziz Yıldırım yazılı olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde, şahsımla ilgili yazılı ve görsel basında bir çok asılsız haberler ve yorumlar yer almakta, kamuoyu manipüle edilmektedir.

Daha önce de bir çok kez ifade ettiğim gibi, ben herhangi bir planlama ve çalışma içerisinde olursam, bunu bizzat kamuoyuyla paylaşırım.

Şahsım tarafından yapılan bilgilendirmeler dışında, hakkımda yapılan manipülatif haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederim"

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