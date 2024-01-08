Borsa haftanın ilk iş gününe yükselişle başladı

Borsca İstanbul BIST 100 endeksi cuma günkü kapanışa göre 39,12 puan ve yüzde 0,51 değer kazanarak 7.667,85 puandan yeni haftaya başladı.

Hem bankacılık endeksi hem de holding endeksi yükseliş kaydetti. Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 2,52'lik oldu. Sektör endekslerinden tek gerileyen ise Kimya petrol plastik olarak kayıtlara geçti.

BIST 100 endeksi cuma günü yüzde 1,07 değer kazancıyla 7.628 puandan kapatmıştı. ABD enflasyon verilerinin açıklanacağı haftaya küresel piyasalar karışık başladı. TCMB bu hafta "Yatırımcı Günleri" toplantıları yurt içinde takip edilecek.

Merkez Bankalarının enflasyonla mücadele kapsamında sürdürdüğü şahin politikalarının sonuna gelindiğine dair beklentiler güçlü kalmaya devam ediyor ama belirsizlikler fiyatlamaları da zorlaştırıyor.

Moody's'in cuma günü yaptığı Türkiye değerlenrdirmesi ise New York'taki yatırımcılar günlerinin ilk toplantısında izleneceği belirtiliyor.

Analistler yurt dışında Almanya'daki dış ticaret fazlası ve perakende satışlarıyla Euro bölgesindeki işsizlik oranlarını takip edecek. Yurt içinde ise analistlerin gözü hazine nakit dengesinde olacak.

Borsada ise teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.700 ve 7.800 seviyelerinin direnç, 7.600 ve 7.500 puanın destek konumunda olacağı belirtiliyor.