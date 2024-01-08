MOSSAD ajanı sağlık çalışanının mesai arkadaşları da yabancı çıktı. Listeyi Turhan Çömez açıkladı

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MOSSAD ajanı sağlık çalışanının mesai arkadaşları da yabancı çıktı. Listeyi Turhan Çömez açıkladı
Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde çalışan ve MOSSAD ajanı olduğu tespit edilen şahsın mesai arkadaşlarının da yabancı uyruklu olduğu ortaya çıktı. Yabancı çalışanların listesini İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez açıkladı.

Hükümetin olmayan göç stratejisi ve açık kapı politikası nedeniyle Türkiye yabancılar için cazibe merkezi haline gelmiş durumda.

Suriye’de yaşanan iç savaş bahanesiyle yıllardır ülkemize gelen yabancılar arasında kadın ve çocuk sayısının çok az olması, özellikle son dönemde sınırlardan elini kolunu sallayarak geçenlerin neredeyse tamamına yakınının erkeklerden oluşması büyük tepkilere neden oluyor.

MOSSAD AJANININ MESAİ ARKADAŞLARI DA YABANCI ÇIKTI

Türkiye’de durum böyleyken, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez’in gündeme getirdiği skandal ise Türkiye’nin en çok konuşulan konuları arasında yer aldı.

Geçtiğimiz hafta Emniyet ekiplerinin yaptığı MOSSAD operasyonuyla ilgili iddialarda bulunan Çömez, tutuklanan MOSSAD ajanı sağlık çalışanının hiç Türkçe bilmediğini, topladığı bilgileri Avrupa’daki diğer MOSSAD ajanlarına aktardığını söyledi.

Turhan Çömez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda başka bir skandalı da gözler önüne serdi. Çömez, binlerce Türk sağlıkçının atama beklediği günlerde, MOSSAD ajanının çalıştığı Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde onlarca yabancının daha çalıştığını ortaya çıkardı.

Çömez’in paylaştığı listede, Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde uzman tabip, tabip, hemşire, ebe, destek personeli ve hasta yönlendirme personeli görevlerinde 24 yabancı şahsın çalıştığı görüldü.

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FAHRETTİN KOCA’YA YÜKLENDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı sert sözlerle eleştiren Çömez, “6 bin Suriyeli çalışanı Türkiye'ye getirdin. Fatih'teki Sağlık Müdürlüğü'nde çalışan bir personelin MOSSAD ajanı olduğu ortaya çıktı. Utanmalısın Sağlık Bakanı" şeklinde yüklendi.

Çömez konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Meclis kürsüsünden haykırdık. Plan Bütçe Komisyonu’nda bağırdık çağırdık. Televizyonlardan seslendik. Her platformda sesimizi duyurmaya çalıştık. Soru önergesi verdik.

Hiçbirisine cevap vermedin. Sana dedik ki, 6 bin Suriyeli çalışanı Türkiye’ye getirdin. Bunların güvenlik kontrolünü yaptın mı? Diplomalarını kontrol ettin mi? Dil yeterliliklerine baktın mı? Sadece başını öne eğdin Sağlık Komisyonu’nda. Sadece sustun cevap veremedin milletin meclisinde ve milletin kürsüsünde.

İkaz ettik defalarca, yanlış yapıyorsun bu adamları buraya getirme dedik. Ne oldu? İşte bugün Fatih’te sağlık müdürlüğünde çalışan bir personelin MOSSAD ajanı olduğu ortaya çıktı. Hem de Filistin’den getirdiğin hastaların bakımında görevlendirmişsin.

Utanmalısın Sağlık Bakanı. Böyle bir bakan bu ülkede bir tek gün görev yapamaz. Pazartesiyi bile beklemeden istifa et. Sen artık bu ülkede bir güvenlik problemisin” ifadelerini kullandı.

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NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 8 ilde yapılan operasyonlarda 45 kişi gözaltına alınmış, 15’i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

MOSSAD’a yönelik operasyonda tutuklanan 15 şüphelinin devletin veri tabanındaki bilgileri sızdırdıkları belirlenmişti. Şüphelilerden Hazem Mounir Amin Elgayyar’ın Fatih Sağlık Müdürlüğü’nde çalıştığı ortaya çıkmıştı.

İsrail İstihbarat Servisi MOSSAD adına çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 15’i tutuklanmıştı.

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