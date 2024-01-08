Murat Kurum’un 35 kişinin ölümüne neden olan firari isimle fotoğrafı çıktı

2023 6 Şubat’ta 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ilk saniyelerinde Kahramanmaraş’ta yıkılan Ezgi Apartmanı’nda 35 can hayatını kaybetti.

Yapılan soruşturmada zemin katta bulunan pastanenin 40 santimetre çapındaki kolonunun kesildiği belirlenmişti.

Zemin katta bulunan Kervan Pastanesi’nin sahibi ise MÜSİAD Başkanı Sami Kervancıoğlu’ydu.

Hazırlanan raporda Kervan Pastanesi’nde yapılan izinsiz ve/veya projesiz tadilatlardan sorumlu kişiler asli kusurlu bulundu.

MURAT KURUM İLE FOTOĞRAFI GÜNDEM OLDU

Gazeteci Timur Soykan AKP’nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum’un firari Kervancıoğlu ile fotoğrafını paylaştı.

Soykan fotoğrafa, “Murat Kurum AKP İstanbul adayı olmuş. İlk sözü İstanbul ve deprem olmuş. Aşağıdaki fotoğrafta 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı’nın yıkılmasından sorumlu olan eski Kahramanmaraş MÜSİAD Başkanı Sami Kervancıoğlu ile. Sami Kervancıoğlu firari. Onu yakalamakla işe başlasın” notunu düştü.

TOKİ MAĞDURLARI DA PROTESTO ETTİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un TOKİ Başkanlığı döneminde ev almak isteyen vatandaşları mağdur ettiği ve mağdur olan vatandaşların Kurum’u protesto ettiği de ortaya çıkmıştı.

4 yıldır evleri teslim edilmeyen vatandaşlar, AKP İstanbul İl Başkanlığı önünde eylem gerçekleştirdi.

Vatandaşlar, "Mağdurlar burada Murat Kurum nerede?" sloganı atarak AKP’nin İBB Adayı Murat Kurum'u protesto etti.