Murat Kurum’un 35 kişinin ölümüne neden olan firari isimle fotoğrafı çıktı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Murat Şahin
Murat Kurum’un 35 kişinin ölümüne neden olan firari isimle fotoğrafı çıktı
AKP’nin İBB adayı Murat Kurum’un depremde yıkılan ve 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı’nın sorumlularından firari Sami Kervancıoğlu ile birlikte fotoğrafı ortaya çıktı.

2023 6 Şubat’ta 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ilk saniyelerinde Kahramanmaraş’ta yıkılan Ezgi Apartmanı’nda 35 can hayatını kaybetti.

Yapılan soruşturmada zemin katta bulunan pastanenin 40 santimetre çapındaki kolonunun kesildiği belirlenmişti.

Zemin katta bulunan Kervan Pastanesi’nin sahibi ise MÜSİAD Başkanı Sami Kervancıoğlu’ydu.

Hazırlanan raporda Kervan Pastanesi’nde yapılan izinsiz ve/veya projesiz tadilatlardan sorumlu kişiler asli kusurlu bulundu.

gdlo2fixmaakj1w.jpg

MURAT KURUM İLE FOTOĞRAFI GÜNDEM OLDU

Gazeteci Timur Soykan AKP’nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum’un firari Kervancıoğlu ile fotoğrafını paylaştı.

Soykan fotoğrafa, “Murat Kurum AKP İstanbul adayı olmuş. İlk sözü İstanbul ve deprem olmuş. Aşağıdaki fotoğrafta 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı’nın yıkılmasından sorumlu olan eski Kahramanmaraş MÜSİAD Başkanı Sami Kervancıoğlu ile. Sami Kervancıoğlu firari. Onu yakalamakla işe başlasın” notunu düştü.

vgg.jpg

TOKİ MAĞDURLARI DA PROTESTO ETTİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un TOKİ Başkanlığı döneminde ev almak isteyen vatandaşları mağdur ettiği ve mağdur olan vatandaşların Kurum’u protesto ettiği de ortaya çıkmıştı.

4 yıldır evleri teslim edilmeyen vatandaşlar, AKP İstanbul İl Başkanlığı önünde eylem gerçekleştirdi.

Vatandaşlar, "Mağdurlar burada Murat Kurum nerede?" sloganı atarak AKP’nin İBB Adayı Murat Kurum'u protesto etti.

İlgili Haberler
AKP'nin İBB adayı Murat Kurum'u TOKİ mağdurları böyle protesto etti
Murat Kurum’dan İBB adaylığı sonrası ilk açıklama
Murat Kurum açıklandıktan sonra sahnede bu ses duyuldu. 'İstanbul'u bu beceriksizin elinden alacağız'
Flaş… Flaş… AKP’nin İstanbul adayı Murat Kurum oldu
Son Haberler
Büyümeyen milliyetçi çocuklar Yazarlar
Büyümeyen milliyetçi çocuklar
Satış fiyatı açıklanan Kia EV9 Türkiye'de satışa çıktı Otomotiv
Satış fiyatı açıklanan Kia EV9 Türkiye'de satışa çıktı
Doların patronu piyasaların beklediği haberi açıkladı Ekonomi
Doların patronu piyasaların beklediği haberi açıkladı
Altın Küre ödülleri sahiplerini buldu Kültür Sanat
Altın Küre ödülleri sahiplerini buldu
1 yıl boyunca ücretsiz olacak 'O parayı artık devlet ödeyecek' Ekonomi
1 yıl boyunca ücretsiz olacak 'O parayı artık devlet ödeyecek'
Kartalın drone avladığı anlar kameraya yansıdı Yaşam
Kartalın drone avladığı anlar kameraya yansıdı