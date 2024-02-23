Borsa haftanın son iş gününe yükselişle başladı

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi açılışta dünkü kapanışa göre 14,58 puan ve yüzde 0,16 değer kazanarak 9.361,76 puanla haftanın son iş gününe giriş yaptı

Bankacılık endeksi kayıp yaşarken, holding endeksi yüksedi. Bilişim sektörü en fazla kazandıranlar listesinde ilk sırayı alırken, menkul kıymet yatırım ortaklıkları yüzde 3,06 kayıp yaşadı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dünü dalgalı bir seyirle yüzde 0,38 değer kazancıyla 9.347,17 puandan tamamlamıştı. Tüm zamanların en yüksek gerçekleştirdi. Endeks gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 9.406,27 puana taşıdı.

Analistler, Nvidia'nın beklentilerin üzerinde gelen finansal sonuçlarının ardından ABD, Avrupa ve Japonya pay piyasalarında yeni zirvelerin görüldüğünü vurgularken, bugün gözlerin Almanya'da büyüme verilerine çevrildiğini söyledi.

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, "Kurul, politika faizinin mevcut seviyesinin aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sürdürüleceğini değerlendirmiştir." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, düşüş eğilimini sürdüren Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 289 baz puana kadar geriledi.

Analistler, bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da büyüme ve Ifo iş dünyası güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.500 seviyelerinin direnç, 9.300 ve 9.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.