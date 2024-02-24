Uzmanlar ''AL'' tavsiyesi verdi. İşte Borsada paranızı katlayacak 10 hisse

Borsa İstanbul rekor kırmaya devam ediyor. BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününü yüzde 0,29 değer kazanarak 9.374,20 puan seviyesinden tamamladı. Böylece BIST 100 endeksi tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran sektörler yüzde 2,81 ile iletişim, yüzde 0,67 ile holding ve yüzde 0,16 bankacılık endeksi olurken en çok değer kaybeden ise yüzde 1,88 ile metal ana sanayi oldu.

O HİSSELER PARANIZI KATLAYACAK

Borsa İstanbul’da rekor yükselişlerin devam edeceğini belirten uzmanlar, yatırımcılara kritik yatırım tavsiyelerde bulundu. Uzmanlar, Borsa İstanbul’da yatırımcısına en çok kazandıracak 10 hisseyi açıkladı.

Uzmanların "AL" tavsiyesi verdiği getiri potansiyeli en çok olan 10 hisse ise şu şekilde,