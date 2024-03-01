Borsa haftanın son iş gününe yükselişle başladı

Kaynak: AA
Borsa haftanın son iş gününe yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,27 yükselişle 9.218,30 puandan başladı.

Borsa İstanbul açılışta BIST 100 endeksi, dünkü kapanışa göre 24,61 puan ve yüzde 0,27 değer kazanarak 9.218,30 puandan haftanın son iş gününe giriş yaptı.

Bankacılık endeksi ve holding endeksi artış kaydederker, en çok kazandıran bilişim sektörü oldu. Madencilik sektörü ise tek kaybettiren olarak kayıtlara geçti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,45 değer kazancıyla 9.193,69 puandan tamamladı.

Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki yavaşlamanın devam ettiğine işaret eden analistler verilerin ardından risk iştahının arttığını ifade etti.

Analistler bugün yurt içi ve dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra Avro Bölgesi'nde öncü enflasyon ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin de takip edilecek. Borsa İstanbul'da teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.400 seviyelerinin direnç, 9.200 ve 9.060 seviyelerinin destek konumunda olduğu kaydediliyor.

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