Borsa haftanın son iş gününe yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,50 yükselişle 5.509,76 puandan başladı.

Borsa haftanın son iş gününe yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 81,50 puan artışla ve yüzde 1,50 değer kazanarak 5.509,76 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,41 ve holding endeksi yüzde 1,50 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri değer kazanırken, en çok kazandıran yüzde 1,95 ile ulaştırma oldu.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 4,65 değer kazanarak günü 5.428,26 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl iki kez faiz artırımına gidebileceğine yönelik söylemlerin güçlenmesiyle karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, yurt içi pay piyasaların pozitif ayrıştığını söyledi.

ABD Kongresi'ndeki sunumuna dün devam eden Fed Başkanı Jerome Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) genel olarak faiz oranlarını bu yıl yeniden ve belki 2 kez daha artırmanın uygun olacağı görüşünde olduğunu aktardı.

Öte yandan, dün para politikası kararlarını açıklayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini 650 baz puan artırarak yüzde 8,50'den yüzde 15'e çıkardı.

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, "Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin başlamasına karar vermiştir." ifadesine yer verildi.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi ve ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.600 ve 5.700 seviyelerinin direnç, 5.400 ve 5.350 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak:AA

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