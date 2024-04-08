Borsa haftaya rekorla başladı

Borsa İstanbul açılışta BIST 100 endeksi, cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,21 değer kazanarak 9.639,23 puandan pazartesi gününe rekorla başladı

Hem bankacılık endeksi hem holding endeksi kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,75 ile orman kağıt basım oldu. Kaybettirenler listesinin başında ise menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Borsa İstanbul cuma günü, alıcılı bir seyir izledi. Cuma gününü yüzde 5,37 değer kazancıyla 9.618,83 puanla rekor seviyeden tamamladı.

Küresel pay piyasaların yeni haftaya ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerinin zamanlaması ve büyüklüğüne ilişkin belirsizliğin devam etmesinin ardından karışık bir seyirle başladı. Analistler bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Almanya'da dış ticaret dengesi ve sanayi üretimiyle birlikte ABD'de tüketici enflasyon beklentileri verilerinin takip edilecek. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.800 seviyelerinin direnç, 9.600 ve 9.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.