Dünyanın en güzel şehirleri belli oldu... Türkiye'den 3 şehir listede

Euromonitor, dünyanın en güzel 100 şehrini belirledi ve Türkiye, üç muhteşem şehriyle bu özel listeye giriş yaptı.
Türkiye'nin benzersiz güzelliklerine sahip bu şehirler, dünya genelinde tanınıyor ve ziyaretçilerine unutulmaz deneyimler sunuyor.
Bu üç şehir, Türkiye’nin zengin kültürel mirası, doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla dünya genelinde tanınıyor.
İşte o şehirler:
1. Paris
2. Dubai
3. Madrid
4. Tokyo
5. Amsterdam
6. Berlin
7. Roma
8. New York
9. Barselona
10. Londra
11. Singapur
12. Münih
13. Milano
14. Seul
15. Dublin
16. Osaka
17. Hong Kong
18. Viyana
19. Los Angeles
20. Lizbon
21. Prag
22. Sidney
23. İstanbul
24. Melbourne
25. Orlando, Florida
26. Frankfurt
27. Kyoto
28. Taipei
29. Floransa
57. Antalya
93. Muğla
100. Maskat