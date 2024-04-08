Dünyanın en güzel şehirleri belli oldu... Türkiye'den 3 şehir listede

Dünyanın en güzel şehirleri belli oldu... Türkiye'den 3 şehir listede
Kaynak: A Haber
Euromonitor International tarafından hazırlanan 2023 yılı dünyanın en iyi 100 şehri listesi yayımlandı. Bu özel listede Türkiye’den üç muhteşem şehir yer alıyor.
1/35
Dünyanın en güzel şehirleri belli oldu... Türkiye'den 3 şehir listede 1

Euromonitor, dünyanın en güzel 100 şehrini belirledi ve Türkiye, üç muhteşem şehriyle bu özel listeye giriş yaptı.


2/35
Dünyanın en güzel şehirleri belli oldu... Türkiye'den 3 şehir listede 2

Türkiye'nin benzersiz güzelliklerine sahip bu şehirler, dünya genelinde tanınıyor ve ziyaretçilerine unutulmaz deneyimler sunuyor.

3/35
Dünyanın en güzel şehirleri belli oldu... Türkiye'den 3 şehir listede 3

Bu üç şehir, Türkiye’nin zengin kültürel mirası, doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla dünya genelinde tanınıyor.

İşte o şehirler:

4/35
Dünyanın en güzel şehirleri belli oldu... Türkiye'den 3 şehir listede 4

1. Paris

5/35
Dünyanın en güzel şehirleri belli oldu... Türkiye'den 3 şehir listede 5

2. Dubai

6/35
Dünyanın en güzel şehirleri belli oldu... Türkiye'den 3 şehir listede 6

3. Madrid

7/35
Dünyanın en güzel şehirleri belli oldu... Türkiye'den 3 şehir listede 7

4. Tokyo

8/35
Dünyanın en güzel şehirleri belli oldu... Türkiye'den 3 şehir listede 8

5. Amsterdam

9/35
Dünyanın en güzel şehirleri belli oldu... Türkiye'den 3 şehir listede 9

6. Berlin

10/35
Dünyanın en güzel şehirleri belli oldu... Türkiye'den 3 şehir listede 10

7. Roma

11/35
Dünyanın en güzel şehirleri belli oldu... Türkiye'den 3 şehir listede 11

8. New York

12/35
Dünyanın en güzel şehirleri belli oldu... Türkiye'den 3 şehir listede 12

9. Barselona

13/35
Dünyanın en güzel şehirleri belli oldu... Türkiye'den 3 şehir listede 13

10. Londra

14/35
Dünyanın en güzel şehirleri belli oldu... Türkiye'den 3 şehir listede 14

11. Singapur

15/35
Dünyanın en güzel şehirleri belli oldu... Türkiye'den 3 şehir listede 15

12. Münih

16/35
Dünyanın en güzel şehirleri belli oldu... Türkiye'den 3 şehir listede 16

13. Milano

17/35
Dünyanın en güzel şehirleri belli oldu... Türkiye'den 3 şehir listede 17

14. Seul

18/35
Dünyanın en güzel şehirleri belli oldu... Türkiye'den 3 şehir listede 18

15. Dublin

19/35
Dünyanın en güzel şehirleri belli oldu... Türkiye'den 3 şehir listede 19

16. Osaka

20/35
Dünyanın en güzel şehirleri belli oldu... Türkiye'den 3 şehir listede 20

17. Hong Kong

21/35
Dünyanın en güzel şehirleri belli oldu... Türkiye'den 3 şehir listede 21

18. Viyana

22/35
Dünyanın en güzel şehirleri belli oldu... Türkiye'den 3 şehir listede 22

19. Los Angeles

23/35
Dünyanın en güzel şehirleri belli oldu... Türkiye'den 3 şehir listede 23

20. Lizbon

24/35
Dünyanın en güzel şehirleri belli oldu... Türkiye'den 3 şehir listede 24

21. Prag

25/35
Dünyanın en güzel şehirleri belli oldu... Türkiye'den 3 şehir listede 25

22. Sidney

26/35
Dünyanın en güzel şehirleri belli oldu... Türkiye'den 3 şehir listede 26

23. İstanbul

27/35
Dünyanın en güzel şehirleri belli oldu... Türkiye'den 3 şehir listede 27

24. Melbourne

28/35
Dünyanın en güzel şehirleri belli oldu... Türkiye'den 3 şehir listede 28

25. Orlando, Florida

29/35
Dünyanın en güzel şehirleri belli oldu... Türkiye'den 3 şehir listede 29

26. Frankfurt

30/35
Dünyanın en güzel şehirleri belli oldu... Türkiye'den 3 şehir listede 30

27. Kyoto

31/35
Dünyanın en güzel şehirleri belli oldu... Türkiye'den 3 şehir listede 31

28. Taipei

32/35
Dünyanın en güzel şehirleri belli oldu... Türkiye'den 3 şehir listede 32

29. Floransa

33/35
Dünyanın en güzel şehirleri belli oldu... Türkiye'den 3 şehir listede 33

57. Antalya

34/35
Dünyanın en güzel şehirleri belli oldu... Türkiye'den 3 şehir listede 34

93. Muğla

35/35
Dünyanın en güzel şehirleri belli oldu... Türkiye'den 3 şehir listede 35

100. Maskat

İlgili Haberler
Borsa haftaya rekorla başladı
Borsa haftaya rekorla başladı
Ticaret Bakanlığı'ndan restoranlarda servis ücreti denetimi
Ticaret Bakanlığı'ndan restoranlarda servis ücreti denetimi
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Yolun ortasına tuvaletini yaptı. Daha neler göreceğiz
Yolun ortasına tuvaletini yaptı. Daha neler göreceğiz
Dilan Polat cezaevinde suç duyurusunda bulundu. Kelepçeli lamagiller
Dilan Polat cezaevinde suç duyurusunda bulundu. Kelepçeli lamagiller
Bu çiçeği koparmanın cezası 245 bin TL. Aman dikkat!
Bu çiçeği koparmanın cezası 245 bin TL. Aman dikkat!
Sahte baklava nasıl anlaşılır? Bayram öncesi tatlı alırken dikkat! Tatiliniz zehir olmasın
Sahte baklava nasıl anlaşılır? Bayram öncesi tatlı alırken dikkat! Tatiliniz zehir olmasın
‘Uçan göz’ görev başında
‘Uçan göz’ görev başında
Meteoroloji gün ve saat verip 12 ili uyardı! Çok kuvvetli vuracak
Meteoroloji gün ve saat verip 12 ili uyardı! Çok kuvvetli vuracak