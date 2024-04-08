MHP Milletvekili İsrailli firmayla ticareti milli görev diye savundu. Gazze için yola çıkmazsam namerdim demişti

AKP iktidarına, İsrail ile ticaret konusunda tepkiler sürerken dün MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun’un şirketi olan Agrosel Tarım'ın, İsrail’in tarım şirketi olan Haifa şirketinin Türkiye ayağı olduğu ortaya atılmıştı.

Hilmi Durgun, sosyal medya hesabından söz konusu iddialara cevap verdi ve “Sosyal medya başlayan, daha sonrada maalesef malum haber sitelerinin araştırmaya tenezzül dahi etmeden mal bulmuş mağribi gibi haber yaparak başlattıkları karalama kampanyası ile ilgili açıklamam aşağıdaki gibidir” ifadeleriyle bir açıklama yaptı.

TOHUM DEĞİL GÜBRE TİCARETİ YAPILMIŞ

“Agrosel Tarım firması olarak kuruluşumuzdan bu yana (2002) yerli ya da ithal TOHUM ticareti yapmadık.” İfadelerini kaydeden Durgun, firmanın gübre ürettiğini ve üretilen gübrelerin yurtiçi ve yurtdışında satışını yaptıklarını aktardı.

Gübrenin üretimi için gereken hammaddenin ülkemizde bulunmadığını söyleyen Durgun, “Tarım Bakanlığımızın resmi bilgilendirmesinden de kontrol edildiğinde görülecektir ki; gübrenin hammaddesi olan, Azot (N), Fosfor ( P ) ve Potasyum (K) kaynaklarının neredeyse tamamına yakını (% 90 ) dünyanın farklı ülkelerinden ithal edilmektedir.” açıklamasında bulundu.

Durgun, yaptığı açıklamada, İsrailli Haifa şirketinin, dünyanın sayılı hammadde üreticisi ve tedarikçisi olduğunu belirtti ve “Bitkisel üretimin devamlılığı için elzem olan gübre ve bitki besleme ürünlerinin, Türk çiftçisi ile buluşabilmesi için gübre hammaddesi olan azot fosfor ve potasyumun ithal edilmesi veya ithalatçıdan tedarik edilmesi ihtiyaçtır.” dedi.

“MİLLİ BİR GÖREVDİR” DEDİ

Durgun, ticareti “milli bir görev” ifadeleriyle savunarak, “Türk tarımının gelişimi ve Türk çiftçisinin dünya kalite standartlarını yakalayabilmesi için ihtiyaç duyduğu her türlü teknoloji, gübre, ilaç, tarım makinaları vb. ihtiyaçlarının karşılanması milli bir görevdir.” İfadelerini kaydetti.

“GAZZE İÇİN YOLA ÇIKMAZSAM NAMERDİM” DEMİŞTİ

MHP Milletvekili Hilmi Durgun, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları başladığında, “Devletim istesin, milletim destek versin ve şartlar da öyle gerektirsin, şayet Gazze’deki çocuklara kol kanat germek, füzeye karşı sapan taşıyla insanlık mevziisine girmek için, yola revan olmazsam namerdim” sözlerini kaydetmişti.

NE OLMUŞTU?

Dün, gazeteci Metin Cihan, İsrail’in tarım şirketi olan Haifa’nın Türkiye ayağı olan Agrosel Tarım isimli şirketin sahibinin MHP Milletvekili Hilmi Durgun olduğunu ortaya çıkarmıştı.

Gazeteci Metin Cihan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bildiğiniz gibi yerli tohumu yok edip çiftçiyi İsrail ve diğer yabancı tohumlara mecbur bıraktılar. Peki, İsrail'in dev tarım şirketi Haifa'nın Türkiye ayağı Agrosel firmasının sahibi kim? Milletvekili Hilmi Durgun. Yanlışım varsa düzeltin lütfen" açıklamasında bulunmuştu.