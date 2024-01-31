Borsada tarihi rekor. Tüm zamanların en yüksek günlük kapanışı

Banka ve holding hisseleri de değer kazandı. Bankacılık endeksi yüzde 0,77, holding endeksi yüzde 0,79 yükseldi. Analistler, BIST 100 endeksinde 8.530 ve 8.570 puanların direnç, 8.400 ve 8.250 puanların destek olduğunu belirtti.



Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, dün dalgalı bir seyirle günü yüzde 0,03 artışla 8.474,30 puandan kapattı. Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri daha uzun süre değiştirmeyeceği beklentisinin etkili olduğunu söyledi.



Bugün Fed’in faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları takip edilecek. Analistler, Fed’in bugün faizleri değiştirmeyeceğinin kesin olduğunu, ancak yıl başında martta faiz indireceği tahmin edilirken, son veriler ve Fed yetkililerinin açıklamalarıyla bu beklentinin mayısa ertelendiğini ifade etti.