Borsa haftayı yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,0 değer kazancıyla günü 7.716,67 puandan tamamladı.

KAYNAK: AA
Borsa haftayı yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 224,73 puan artarken, toplam işlem hacmi 157,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,54 azalırken, holding endeksi yüzde 2,84 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,31 ile elektrik, en çok kaybettiren yüzde 1,42 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda, kısıtlayıcı para politikalarının, toplam arz ve talebin daha iyi dengeye getirilmesine yardımcı olacağını ve enflasyonist baskıları azaltacağını söyledi.

Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde hedefe doğru ilerleyeceğinden emin olana kadar politikalarını kısıtlayıcı bir seviyede tutma niyetinde olduklarını aktaran Powell, "Daha fazla sıkılaştırmaya mı yoksa politika faizini sabit tutup gelecek verileri mi bekleyeceğimize karar verirken dikkatli ilerleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi, ağustosta aşağı yönlü revize edilerek 69,5 seviyesinde gerçekleşti.

Analistler, haftaya yurt içinde büyüme, dış ticaret, üretici enflasyonu ve ekonomi güven endeksinin, yurt dışında ise enflasyon, büyüme ve imalat sanayi sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.800 ve 7.900 puanın direnç, 7.600 ve 7.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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