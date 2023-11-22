Borsa İstanbul 10 Bin seviyesine çıkabilecek mi? İşte endeksi yukarı taşıyabilecek hisseler

Para Dergisi'nden İdil Taraklı'nın kaleme aldığı yazıda Borsa'da endeksi yukarı taşıyabilecek hisseleri işaret etti.

Borsa İstanbul'da teknik açıdan 7.800 puanın altının test edilmeye başlanmasını kısa vade açısından riskli bulan analistler, 7.800 puanın üzerinde kalınmasını yukarı yönlü hareket alanını canlı tutacağını ve bu seviyenin üzerinde tutunulmasını ise teknik görünümün bozulmaması adına önemli buluyor. Uzmanlar, yukarıda da 7.900 ve 8.000 puanı direnç noktaları olarak öngörüyor.

Borsa İstanbul'da, yeni ve negatif bir gelişme olmadığı sürece, geçtiğimiz günlerde başlayan tepki arayışının devam edebileceğini düşünen analistler;12 ay vadeli BIST-100 endeks hedefinin ise 10.000 seviyesi üzerinde yoğunlaşmaya başladığını belirtiyor. Bilanço performansı ve değerlemeler açısından geri çekilmelerde ise portföylere eklenmek üzere 25 hissenin takip edilebileceğini söylüyor.

"TEPKİ ARAYIŞI DEVAM EDER"

Küresel tarafta FED'in izleyeceği para politikaları ve Filistin-İsrail arasında artan tansiyonun piyasaların takibinde olacağını belirten Tacirler Yatırım Stratejisti Serhan Yenigün, "Jeopolitik risklerin nasıl şekilleneceğini öngörmek zor, ancak piyasaların mevcut tansiyona tepkisi giderek azalıyor. Sıcak çatışma ortamının çevre ülkelere sıçramadığı ya da önemli küresel güçlerin gerginliği artıracak hamlelerle sürece dahil olmadığı her durumda piyasa tedirginliği sürse de fiyatlara yansıması giderek daha sınırlı kalabilir. FED konusunda ise 13-17 Kasım haftasında ABD'de açıklanacak enflasyon, büyüme ve konut sektörüne ilişkin verilerle Fed yöneticilerinden gelecek açıklamalar piyasaların takibinde olacak. Bu haftaya içerde de cari denge ile başlayacağız. Piyasa etkisi sınırlı kalacaktır, ancak cari dengede zayıflayan büyümeye bağlı olarak cari fazlaya doğru bir ilerleme izlenebilir. Ek olarak, içeride konut satışları, yabancı yatırımcıların haftalık menkul işlemleri, TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi ve devam eden 3. çeyrek finansal sonuçları izlenecek" diyor.

"HEDEF 10.000 SEVİYESİNİN ÜZERİ"

BIST-100 endeksi için orta vadeli çerçevede 7.200-7.500 bandını önemli gören Yenigün; bu bölge üzerinde kalındığı sürece, uzun vadeli değerlemelerin işaret ettiği yüksek getiri potansiyelleri ve güçlü gelen 2023 üçüncü çeyrek finansalları nedeniyle yukarı yönlü eğilimin korunacağını düşünüyor. Bu perspektifle izlenmesi gereken yakın vadeli dirençler olarak 8.100, 8.400 ve 8.560 seviyelerini paylaşıyor. Yenigün;12 ay vadeli BIST-100 endeks hedefinin ise 10.000 seviyesi üzerinde yoğunlaşmaya başladığını belirtiyor.

"ENDEKS İÇİN YUKARI REVİZYONLAR GÖREBİLİRİZ"

Borsa İstanbul'da iki yıl önce 2021 Ekim ayında başlayan rallinin ana sürükleyicisinin kur artışları ve buna bağlı enflasyondaki sert yükseliş olduğunu hatırlatan Yenigün; TL bazlı nominal değerleri yukarı çeken, aynı zamanda dolar bazında ve enflasyon bazında da reel performans sağlayan bu faktörlerin gelecek dönemde BIST'e etki derecelerinin azalabileceğini düşünüyor. Ancak şirketlerin finansal performansı, büyüme hikayeleri ve cazip değerlemelerinin halen BIST'te potansiyelin sürmesine neden olduğunu belirterek "Konsensüs değerlere göre, şirketler için paylaşılan hedefler ve bunlardan yola çıkılarak tümevarım yöntemi ile hesaplanan BIST-100 endeks hedefleri son dönemde 12 aylık vade için 10 bin ve üzeri endeks hedeflerine işaret ediyor. Mevcut bilanço sezonu sonrasında, dördüncü çeyrek ve sonrasına dair beklentilerin şirketlerin hedef fiyatlarına etki etmesi ile beraber BIST-100 endeks hedefinde de yukarı revizyonlar görebiliriz. Bu nedenle BIST'te uzun süredir devam eden ana yükseliş trendinin ara ara düzeltmeler görsek de henüz sona ermediğini ve devam edeceğini düşünüyorum" diyor.

Yenigün; bilanço performansı ve değerlemeler açısından geri çekilmelerde portföylere eklenmek üzere Emlak Konut GYO, Tav Havalimanları Holding, Pegasus, Sabancı Holding, Türk Hava Yolları, Mavi Giyim, Vestel Beyaz Eşya, Tofaş Otomobil Fabrikaları, Ford Otosan, Aksa Enerji, Vestel Elektronik, Enka İnşaat, Turkcell, Koç Holding, Arçelik, AG Anadolu Grubu Holding, Şişecam, Yapı Kredi, Migros, Kocaer Çelik, Akbank, Türk Telekom, Anadolu Efes, Şok Marketler ve Doğan Holding hisselerinin takip edilebileceğini söylüyor.

"TÜRK TELEKOM'DA TAVSİYEMİZİ YÜKSELTTİK"

Türk Telekom 3Ç23'te konsensüs tahmini olan 1,9 milyar TL'nin üzerinde 4,5 milyar TL (yıllık +yüzde284) net kâr açıkladı. Yatırım Finansman araştırma departmanı operasyonel sonuçlar tahminlerle uyumlu olsa da bir defaya mahsus vergi gelirinin bu çeyrekteki sapmanın ana nedeni olduğunu belirtti.

Türk Telekom için tavsiyesini Endeks Üzeri Getiri'ye yükselten Yatırım Finansman araştırma departmanı yetkilileri hedef fiyatı da 25,00 TL'den 30,0 TL'ye revize ettiğini açıkladı. 3Ç23 sonuçlarının ardından "Revize edilmiş 2024 tahminlerimize göre, hisseler 7,4 FD/SNA çarpanından işlem görmektedir. 2024T'de Sabit Genişbant segmentinde önceki görüşümüze göre daha güçlü performans beklentimiz, hisse senedi için tavsiye ve hedef fiyat revizyonlarımızın arkasındaki ana nedendir" dedi.

Net satışların 3Ç23'te yüzde 78 artışla 22,4 milyar TL'ye yükseldiğini de hatırlatan Yatırım Finansman araştırma departmanı yetkilileri bilançoya yönelik şu değerlendirmeyi yaptı:

"Toplam Türk Telekom abone sayısı, mobil ve sabit internetin güçlü katkısıyla bir önceki çeyreğe göre 498 bin net abone kazanımı ile 52,9 milyona yükseldi. Sabit Genişbant tarafında, abone sayısı bir önceki çeyreğe göre 166 bin net abone kazanımı ile 15,1 milyona ulaşırken, Fiber abone sayısı bir önceki çeyreğe göre 355 bin net abone kazanımı ile 12,6 milyona yükseldi. 3Ç23'te Sabit Genişbant ARPU yıllık yüzde 58 artışla 134,1 TL'ye, segmentin geliri yıllık yüzde 63 artışla 6,06 milyar TL'ye ulaştı. Mobil tarafta, net abone kazanımı 3Ç23'te 473 bin net faturalı abone kazanımı ile bir önceki çeyreğe göre 537 bin olarak gerçekleşti. Geçen yılın yüksek bazına rağmen, ARPU büyümesi yıllık bazda yüzde 78 ile ivmesini korudu. Mobil segment gelirleri 3Ç23'te yıllık yüzde 89 artışla 8,6 milyar TL'ye yükselirken, segmentin toplam düzeltilmiş gelirler içindeki payı aynı dönemde yüzde 41'e ulaştı (3Ç22'de yüzde38.5). Buna ek olarak, kurumsal data ve diğer segmentlerin gelirleri 3Ç23'te yıllık bazda sırasıyla yüzde 82 ve yüzde 138 ile konsolide satış gelirlerindeki artışın üzerinde büyüdü. FAVÖK ise 3Ç23'te 7,5 milyar TL olan piyasa beklentilerine paralel olarak yıllık bazda yüzde 58 artışla 7,4 milyar TL'ye yükseldi. Güçlü satış geliri artışına rağmen, FAVÖK marjı temel olarak artan personel giderleri nedeniyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 33,1 seviyesinde yatay kalmıştır. Kaldıraçsız serbest nakit akışı bir önceki çeyrekte 2,3 milyar TL iken bu çeyrekte 1,9 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Güçlü operasyonel sonuçlara rağmen, daha yüksek yatırım harcamaları bu çeyrekteki daha düşük serbest nakit akışının ana nedeni olmuştur. Şirketin net borcu 2Ç23'teki 44,5 milyar TL'den 3Ç23'te 42,4 milyar TL'ye hafif bir düşüş göstermiştir. Buna bağlı olarak Net Borç/FAVÖK oranı 1.8 seviyesine gerilemiştir. 3Ç23 itibarıyla şirketin döviz bazlı finansal borcu hem yıllık hem de çeyreklik bazda azalarak 1,8 milyar doları eşdeğerine gerilemiştir (2Ç23'te 1,81 milyar dolar ve 3Ç22'de 1,87 milyar dolar). Şirketin net döviz pozisyonu 3Ç23 sonu itibariyle 568 milyon dolar uzun pozisyon iken, hedge portföyünün etkin olmayan kısmı hariç tutulduğunda 243milyon dolar kısa pozisyon olmuştur"

"AKSA ENERJİ'NİN BAŞARILI BİR FİNANSAL PERFORMANS SERGİLEMESİNİ BEKLİYORUM"

AKSA ENERJİ: Şirketin 2018'den bu yana daralma eğiliminde olan kârlılık marjlarının son iki çeyrekte artış göstermesini olumlu buluyorum ve devamını bekliyorum. Şirket 3Ç23 sonuçlarıyla ortalama piyasa beklentilerinin yüzde 30 üzerinde 1,86 milyar TL FAVÖK ve yüzde 5 üzerinde 1,2 milyar TL net kâr açıkladı. Aksa Enerji'nin, özellikle yılın son çeyreğinde dikkat çeken başarılı bir finansal performans sergilemesini bekliyorum. 4Ç23 sonuçlarına dair beklentilerin değerlemelere girmesiyle beraber şirketin daha fazla ön plana çıktığını görebiliriz. Şirket hisselerinde kısa vadeli sıkışma bölgesinden yukarı yönlü bir uzaklaşma halinde ilk hedef 39,00 – 43,00 TL bölgesi olabilir. Aksa Enerji'de 50,00 TL civarındaki orta uzun vadeli hedef değerler ise yüzde 44 getiri potansiyeline işaret ediyor.

KOÇ HOLDİNG: Koç Holding'i iştiraklerinin güçlü performansı ve tek bir varlık üzerinden Türkiye'nin alanında faal birçok büyük şirketine ortak olma imkanı sunması nedeniyle tercih ediyorum. Holding, dengeli iştirak portföyü ve net aktif değerine göre iskontosu ile BIST'te halen potansiyel görülen bu dönemde dikkate değer tercih olarak öne çıkıyor. Şirketin, ilerleyen dönemde iştirak karlarındaki artıştan ve temettü gelirlerinden de destek bulmasını bekliyorum. Koç Holding için net aktif değerine göre hesapladığım adil değer orta – uzun vadede 200 – 220 TL bandı ile yüzde 47 getiri potansiyeline, kısa vadeli teknik görünüm de 130 – 134 TL destek bandı üzerinde kaldığı sürece de160 TL civarına işaret ediyor.

TURKCELL: Turkcell, ortalama piyasa beklentilerinin yüzde 40 üzerinde olacak şekilde 3Ç23 için 5,48 milyar TL net kâr açıklarken şirketin kârlılık marjlarında da geçen yılın aynı dönemine göre dikkat çeken iyileşmeler gördük. Marjlar dışında, şirketin operasyonel kârlılığının bir göstergesi olan FAVÖK rakamı yıllık yüzde 88, net kârı ise yıllık yüzde 129 gibi güçlü artışlar sergiledi. Enflasyon etkilerini tarifelerine gecikmeli olarak yansıtan şirketin abone kazanımı ve kullanıcı başına ortalama gelir performansı ile de olumlu seyrini sürdürdüğünü görüyoruz. Küresel emsallerine göre de yüksek iskontoyla işlem gören Turkcell için teknik bazlı kısa vadeli hedefim 61,00 – 63,00 TL bölgesine işaret ediyor. Temel değerlemeler açısından şirketin uzun vadeli hedef fiyatı ise Kasım ayında paylaşılan güncel hedeflerin ortalamasına göre 78,00 TL civarına ve yüzde 41 yükseliş potansiyeline karşılık geliyor.

INDEKS BİLGİSAYAR TARİHİNİN EN YÜKSEK CİROSUNU AÇIKLADI

Index Grup'un halka açık şirketlerinden İndeks Bilgisayar, 2023 yılının ilk dokuz ayında elde ettiği konsolide mali sonuçlarını açıkladı.

İndeks Bilgisayar'ın Ocak – Eylül 2023 konsolide mali sonuçlarına göre şirketin cirosu bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 66 artışla 16 milyar 886 milyon TL'den 28 milyar 55 milyon TL'ye yükseldi. Aynı dönemde net kâr ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 52 artış ile 405,7 milyon TL'den 614,9 milyon TL'ye, konsolide brüt kâr yüzde 113 artışla 784 milyon TL'den 1 milyar 670 milyon TL'ye ulaştı.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Index Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, üçüncü çeyrekte tüm ürün gruplarında adetsel büyümeler yaşandığı belirterek şunları söyledi:

"Dijitalleşmedeki hızlanmayla beraber bireysel ve kurumsal tüketici talebinde artış devam ediyor. bu durum ürün gruplarımızdaki adetsel büyümelerde de kendini gösteriyor. 35 yıla yakın kurumsal yolculuğumuzun ilk dokuz aylık dönemlerine ait en yüksek ciromuzu güçlü bir bilanço ile açıkladık. sektörde 2000 yılından bu yana pazar liderliği konumumuzu koruyoruz. üçüncü çeyrekte de tüm markalarımızda en yüksek pazar payına sahip olduk. bununla beraber ülkemizdeki dev kurumsal projelerin teknoloji sağlayıcısı konumundayız. uzun yıllardır tüm segmentlerde iş ortaklarımızın ana tedarik merkeziyiz. tüm bunların ilk dokuz ayda sergilediğimiz performanstaki rolü çok büyük. ilk dokuz aydan aldığımız güçle lojistik, e-ticaret, büyük ıt entegrasyon projeleri alanlarında yatırımlarımıza devam ederken yılın kalanını da dolar bazında çift haneli büyüme ile tamamlamayı hedefliyoruz. ayrıca ındex grup olarak sadece finansal büyümeyi değil, sürdürülebilir geleceği de son derece önemsiyoruz. bu kapsamda yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir ürünlerle ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz."

TURKCELL HEDEFLERİNİ YÜKSELTTİ

Turkcell, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, genişleyen müşteri bazı, dijital servisler ve 'techfin' faaliyetlerinin katkısıyla Turkcell'in yılın üçüncü çeyreğinde de istikrarlı ve güçlü büyümeye devam ettiğini söyledi. Turkcell'in grup gelirleri yıllık bazda yüzde 77.3 büyüyerek 26 milyar TL, FAVÖK ise yüzde 88.9 oranında artarak 11,3 milyar TL oldu. Net kâr, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 128.7 artışla 5,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Dr. Ali Taha Koç, Turkcell'in gelişmiş teknolojik yeteneklerini ve inovasyon gücünü kullanarak büyümesine süreklilik kazandıracağını vurguladı.

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, değerlendirmesinde "Yılın üçüncü çeyreğinde enflasyonist ortamın devam etmesine karşın, yeni ekonomi politikaları, orta vadeli programın güven arz etmesi ve enflasyonla mücadelenin öncelik kazanması piyasada olumlu etkiler yarattı. Böylesine zorlu bir döneme rağmen, içinde bulunduğumuz süreçte bireysel ve kurumsal tüm müşterilerimizin ihtiyaçlarını odağımıza alarak geniş yelpazede dijital hizmetler sunmaya devam ettik" diye konuştu.

Koç, Turkcell'in artan enerji ihtiyacını karşılarken hem sürdürülebilirlik stratejisiyle uyumlu hem de maliyet avantajı yaratan bir kaynak olarak kendi üretimi olan yenilenebilir enerjiye yöneldiğini, Turkcell'in tükettiği enerjinin tamamını kendi ürettiği yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı hedeflediğini de ifade etti. Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Turkcell olarak yüzde 100 yenilenebilir enerji sertifikalı kaynakları kullanmanın yanında bu alandaki yatırımlarımıza da hız katıyoruz. Bu kapsamda 2021 yılında satın aldığımız 18 MW kurulu güce sahip rüzgar enerji santrali ile ilk adımımızı atmıştık. Yatırımlarımıza güneş enerji santralleri ile devam ediyor, üç yıl içerisinde 300 MW'lık kurulu güce ulaşmayı hedefliyoruz. Bu yatırımların ilk fazında 54 MW kurulu güce önümüzdeki yılın ilk yarısında ulaşmayı planlıyoruz. 2026 itibarıyla Turkcell'in toplam enerji tüketiminin yüzde 65'ini kendi yeşil enerji kaynaklarımızdan karşılamayı hedefliyoruz."

İlk dokuz ayda ortaya konulan güçlü operasyonel ve finansal performans sonucunda Turkcell olarak 2023 yıl sonu hedeflerini de yukarı yönlü revize ettiklerini belirten Koç, "2023 yıl sonu için beklentilerimiz, yaklaşık yüzde 73 gelir büyümesi ve yaklaşık 39 milyar TL seviyesinde FAVÖK ile yukarı yönlü güncelledik. Operasyonel yatırımların gelirlere oranının ise yaklaşık yüzde 22 olarak gerçekleşmesi hedefimizi koruduk. Doğru planlama ve belirlediğimiz stratejik odak alanlarımız sayesinde zorlu makroekonomik koşullara rağmen bu yıl da müşterilerimize kesintisiz ve yüksek kalitede hizmet sunarak ilk üç çeyreği başarıyla geçirdik. Kârlı büyümeye devam ettik ve beklentilerimizi bir kez daha yukarı yönlü güncelledik" dedi.

AKENERJİ'DE FAVÖK 1.646 MİLYAR TL'YE YÜKSELDİ

Karbon salımı düşük kaynaklardan biri olan doğalgazın yanı sıra hidroelektrik, rüzgar, güneş gibi yenilenebilir kaynaklardan elektrik üreten toplam dokuz santralle, bin 224 MW'lık kurulu güce sahip olan Akenerji, ücüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Akenerji'nin, toplam satış hasılatı yılın ilk dokuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40 artarak 13.67 milyar TL'ye ulaştı.

Akkök Holding şirketlerinden Akenerji'nin elektik üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artış gösterdi.

Başarılı finansal sonuçlarımız verimlilik ve sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığımızın teyidi niteliğinde diyen Akenerji CFO'su Özge Özen Aksoy, "Yılın ilk dokuz ayında FAVÖK, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artış göstererek, 1.646 milyar TL'ye ulaştı. FAVÖK'teki yükseliş operasyonel verimliliğin ve finansal sürdürülebilirliğin en önemli göstergesi. Başarılı finansal sonuçlarımız, Akenerji'nin sektörün önde gelen oyuncuları arasındaki yerini sağlamlaştırıyor" dedi.

Akenerji olarak nakit akışını ve gelirlerini artırmayı sürdürecek çalışmalara yurtdışında da devam ettiklerini kaydeden Aksoy, sözlerine şöyle devam etti "Hollanda'da 150 bin euro sermaye ile Aken Europe B.V.'yi kurarak Avrupa ve çevre ülkelerde elektrik ticaretine yönelik operasyonları büyütecek önemli bir adım attık. Akenerji, böylece dünyanın en büyük elektrik piyasasında daha güçlü bir şekilde boy gösterebilecek. Ayrıca Akenerji'nin 'Yap-İşlet-Devret' modeliyle gerçekleşen Akasya Akbatı AVM Esco Modeli projesi de hız kesmeden devam ediyor. Akasya ve Akbatı AVM'lerin güneş enerjisinden elektrik üretmesini sağlayacak bu projeler, şirketin sürdürülebilir ve çevre dostu kaynaklara yatırım stratejisini destekliyor."

AVRUPAKENT GYO, HALKA ARZ İÇİN SPK'YA BAŞVURDU

Şirket paylarının Ak Yatırım liderliğinde halka arzı kapsamında izahname onayı için Avrupakent GYO, Sermaye Piyasası Kurumu'na (SPK) başvurdu. Artaş Holding ve Avrupakent GYO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, "Avrupakent GYO yaklaşık 20 milyar TL değerinde portföye sahip, 2022'de 2,4 milyar TL, 2023'ün ilk yarısında 1 milyar TL'nin üzerinde ciro üreten, finansal borcu bulunmayan bir şirket. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına bağlı olmak üzere halka arzı için ilk adımı attık. Esas sözleşmemizde dağıtılabilir kârımızın yüzde 50'sini her yıl temettü olarak dağıtmayı taahhüt ettik" dedi.

Avrupa Konutları markasının yaratıcısı Artaş Holding'in, AVM, otel, ticari üniteler, satışa hazır konut projeleri ve devam eden konut projeleri olmak üzere, düzenli kira getirili, çeşitlendirilmiş bir portföye sahip olan iştiraki Avrupakent GYO'nun, Ak Yatırım liderliğinde talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzında şirketin çıkarılmış sermayesi 335 milyon TL'den 400 milyon TL'ye yükseltilecek. 65 milyon TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 35 milyon TL nominal değerli paylar ortak satışı şeklinde halka arz edilecek. Halka arz edilecek payların yüzde 78'inin yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 2'sinin Grup çalışanlarına, yüzde 20'sinin yurtiçi kurumsal yatırımcılara tahsis edilmesi planlanıyor.

Halka arzdan elde edilecek gelirin nasıl kullanılacağına da değinen Çetinsaya, "Elde edeceğimiz gelirin yüzde 80'ini yatırım finansmanı olarak değerlendireceğiz. Türkiye genelinde kiralanabilir ticari ünite, proje geliştirilecek arsa, AVM ve otel yatırımlarında kullanmayı planlıyoruz. Yüzde 20'lik kısmı ise Şişli'de hayata geçireceğimiz projemizde kullanacağız. Proje tamamlandığında tüm bağımsız bölümleri kiraya vererek şirketin portföyünü daha da güçlendireceğiz" dedi.

Avrupakent GYO'nun toplam değeri yaklaşık 20 milyar TL olan gayrimenkul portföyünün içinde ağırlıklı olarak AVM, otel ve ticari üniteler olmak üzere, satışa hazır konut projeleri ile devam eden ve ruhsat aşamasında konut projelerinin yer aldığını da kaydeden Çetinsaya, şu bilgileri verdi:

"Şirketimiz, yüzde 99'un üzerinde doluluk oranlarına sahip Forum Trabzon, ArenaPark ve ArmoniPark AVM, toplam 638 yatak kapasiteli Radisson Residence Avrupa TEM ve Mövenpick Living Çamlıvadi ve Artaş İnşaat kalitesiyle hayata geçen projelerin ticari alanları ile çeşitlendirilmiş geniş bir portföye sahip. Portföyümüzde aynı zamanda Avrupa Konutları Çamlıvadi, Şişli projesi, Damga Yapı Feza Park Villaları ve Demir Life projesi de yer alıyor. Artaş İnşaat ile yapı müteahhitliği sözleşmesi imzalanan Şişli projesi kapsamında da 102 konut ve 17 ticari alanın hayata geçirilmesini planlıyoruz. Proje tamamlandığımda tüm bağımsız bölümlerin kiraya verilmesini hedefliyoruz. Avrupa Konutları Çamlıvadi projesinde son durum itibariyle satışa hazır 198 adet bağımsız bölüm bulunuyor. Aynı zamanda Büyükçekmece'de Damga Konut Yapı tarafından kat karşılığı hayata geçirilen Damga Yapı Feza Park Villaları projesinde Avrupakent GYO'nun hissesinde dokuz lüks villa bulunuyor. Demir Grup tarafından Büyükçekmece'de kat karşılığı inşa edilen Demir Life projesi kapsamında ise şirketin hissesinde 287 konut ve 18 ticari alan bulunuyor."

BORSA ŞİRKETLERİNDE NELER OLUYOR?

TEKFEN HOLDİNG: Tekfen Holding 3Ç23'te 435 milyon TL (yıllık yüzde54 ve çeyreklik yüzde32 düşüş) ile konsensüs tahmini olan 486 milyon TL'nin altında net kâr açıkladı.

DOĞUŞ OTOMOTİV: Doğuş Otomotiv 3Ç23'te piyasa beklentilerinin yüzde 18 üzerinde 6,2 milyar TL net kâr açıkladı (piyasa beklentisi: 5,2 milyar TL).

VAKIFBANK: Vakıfbank 3Ç23 konsolide olmayan net kârı beklentilerin (piyasa beklentisi 8,3 milyar TL) hafif üzerinde 9,5 milyar TL (çeyreklik +yüzde845, yıllık +yüzde70) olarak açıklandı ve bu rakam çeyreklik yüzde 26,2 (2Ç23: yüzde2.9) özkaynak kârlılığına işaret etmekte. Öte yandan banka, bağlı ortaklığı Vakıf Faktoring A.Ş. paylarının bir kısmının halka arzı için karar verdiğini ve süreci başlatmak için SPK'ya başvurduğunu duyurdu. Banka, 850 milyon TL ödenmiş sermayeye sahip Vakıf Faktoring'in yüzde 92.1 payla ana hissedarı.

HALKBANK: Halkbank 3Ç23 konsolide olmayan net kârı beklentilere (piyasa beklentisi: 2,9 milyar TL) paralel 3,1 milyar TL (çeyreklik +yüzde343, yıllık -yüzde28) olarak açıklandı ve bu rakam çeyreklik yüzde 10,3 (2Ç23: yüzde2.4) öz kaynak kârlılığına işaret etmekte.

BURÇELİK VANA: Burçelik Vana, yurtdışındaki bir müşterisi ile 800 bin dolar tutarında, Şubat 2024 tarihinde teslim edilecek Vanaların Temini konusunda sözleşme imzalandığını bildirdi. Tutar, şirketin 2023/9A hasılatının yaklaşık yüzde 20'sine karşılık geliyor.

ÇEMTAŞ ÇELİK: Çemtaş Çelik, otomasyon, tevsi ve modernizasyon yatırım planı çerçevesinde 111,9 milyon TL tutarında yatırım teşvik belgesi alındığını bildirdi.

HATAY TEKSTİL: Hatay Tekstil, depremde yaşadığı hasara ilişkin olarak Anadolu Sigorta tarafından yaklaşık 10,5 milyon dolar tutarında poliçe kapsamında ödeme yapıldığını bildirdi.

EMLAK KONUT GYO: Emlak Konut GYO'nun 3Ç23'te, gerileyen ünite teslimleriyle cirosu beklentilerin (piyasa 2,7 milyar TL) altında 1,9 milyar TL (yıllık +yüzde95, çeyreklik -yüzde70) olarak açıklandı. FAVÖK beklentilerin (piyasa: 671 milyon TL) altında 294 milyar TL'ye (yıllık +yüzde27, çeyreklik -yüzde75), FAVÖK marjı da yüzde15.9'a geriledi (yıllık -26,5 puan, çeyreklik -3,3 puan).

PEGASUS: Pegasus 3Ç23'te konsensüs tahmini olan 6,9 milyar TL'ye karşılık 7,7 milyar TL (253 milyon euro) net kâr açıkladı. Şirketin toplam gelirleri 3Ç23'te konsensüse paralel olarak yıllık bazda yüzde 4 azalarak 962 milyon euro'ya geriledi.

ENKA İNŞAAT: Üçüncü çeyrekte, geçen yılın aynı dönemindeki 1,9 milyar TL'ye kıyasla yüzde 100'lik bir artışla 3,8 milyar TL net kâr elde etti. Bu rakam aynı zamanda konsensüs tahmini olan 3,5 milyar TL'yi de aştı. Ancak şirketin FAVÖK'ü piyasa beklentilerinin yüzde 14 altında, marjı da yüzde 19.2 ile konsensüsün 3 puan altında kaldı. Öte yandan Enka İnşaat, 3 Ocak'ta pay başına brüt 0,5 TL temettü ödeme kararı aldı. Temettü verimi yüzde 1,5.

SABANCI HOLDİNG: Sabancı Holding 3Ç23'te tüm segmentlerdeki güçlü performansın etkisiyle konsensüs tahmini olan 12,8 milyar TL'nin yüzde 35 üzerinde 17,3 milyar TL konsolide net kâr açıkladı (yıllık +yüzde60). Buna bağlı olarak, 9A23 döneminde konsolide net kâr yıllık bazda yüzde 35 artışla 36,7 milyar TL'ye yükselirken, bir defaya mahsus kalemler hariç tutulduğunda konsolide net kâr artışı aynı dönemde yıllık bazda yüzde 46 olarak gerçekleşti.

ALARKO HOLDİNG: 3Ç23'te 3,2 milyar TL olan konsensüs beklentisinin yüzde 37 üzerinde 3,98 milyar TL net kâr açıkladı. Alarko Holding'in kombine gelirleri 3Ç23'te bir önceki yılın aynı dönemindeki 24,0 milyar TL'ye kıyasla yüzde 1 artarak 24,2 milyar TL'ye yükseldi. Öte yandan, kombine FAVÖK 3Ç23'te yıllık bazda yüzde 15 artışla 9,5 milyar TL'ye ulaştı. Kombine FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 35 seviyesine kıyasla yüzde 39'a yükseldi. Öte yandan Alarko Holding, 15 Kasım'da pay başına brüt 0,23 TL temettü ödeme kararı aldı. Temettü verimi yüzde 0,2.

BİOTREND ENERJİ: Biotrend Enerji 3Ç23'de piyasa beklentilerinin yüzde 82 üzerinde 173 milyon TL net kâr açıkladı (piyasa beklentisi 95 milyon TL net kâr). Açıklanan net kâr rakamı 3Ç22'ye göre yüzde 177 seviyesinde artış gösterdi. (bir önceki çeyreğe göre yüzde 51 artış)

BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK: Birleşim Mühendislik yüzde 70 bağlı ortaklığı olan Solar Santral'in 1,38 milyon dolar + KDV tutarında iş aldığını bildirdi. Tutar, şirketin 2023/9A dönemi hasılatının yaklaşık yüzde 1.5'ine karşılık geliyor.

E-BEBEK: Şirket, İngiltere pazarında mağazalaşma stratejisi kapsamında 2024 yılı ilk yarısında mağaza açılması için çalışmaların başlatılmasına karar verildiğini bildirdi.

THY: Türk Hava Yolları'nın aylık trafik verilerine göre, Ekim ayında toplam yolcu sayısı yıllık bazda yüzde 10.9 artışla 7,4 milyona ulaştı. İç hat yolcu sayısı yıllık yüzde 19.1 artışla 2,6 milyona yükselirken, dış hat yolcu sayısı yüzde 6.9 artışla 4,8 milyona ulaştı.

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG: Global Yatırım Holding geçen hafta pay başına brüt 0,02 TL temettü ödedi. Temettü verimi yüzde 0,2.

MLP SAĞLIK: MLP Sağlık, 3Ç23'te artan marjların etkisiyle beklentilerin (piyasa: 594 milyon TL) üzerinde 689 milyon TL (çeyreklik yatay, yıllık +yüzde49) net kâr açıkladı. Ciro, beklentilerin üzerinde 4,9 milyar TL (çeyreklik +yüzde31.8, yıllık +yüzde96.7) olarak açıklandı.

BİM: Bim 3Ç23'te piyasa beklentilerinin yüzde 24 üzerinde 3,8 milyar TL net kâr açıkladı. 3Ç23'de FAVÖK 6,6 milyar TL'ye ulaşarak piyasa beklentilerini yüzde 22 oranında aştı. FAVÖK marjı ise yüzde 7.5 olan piyasa beklentisinin 1,5 puan üzerinde yüzde 9 olarak gerçekleşti.

PETKİM: Petkim 3Ç23'de piyasa beklentilerinin yüzde 124 üzerinde 2.4 milyar TL net kâr açıkladı (piyasa beklentisi 1.1 milyar TL net kâr) Şirketin satış gelirleri 3Ç23'de yıllık bazda yüzde 7 düşerek 13.2 milyar TL oldu. (piyasa beklentisi 13.2 milyar TL). FAVÖK rakamı ise 3Ç23'de 3Ç22'e göre yüzde 80 artışla 1.2 milyar TL olarak gerçekleşti.

GİRİŞİM ELEKTRİK: Girişim Elektrik, Hasçelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile vergiler hariç 3.7 milyon dolar (105.4 milyon TL) tutarında sözleşme imzaladığını bildirdi. Tutar, şirketin 2022 yılı hasılatının yaklaşık yüzde 2.94'üne karşılık geliyor.

TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK: Tureks Turunç Madencilik payları geçen hafta 10,97 TL fiyattan Yıldız Pazar'da işlem görmeye başladı.

ONCOSEM: Oncosem Onkolojik Sistemler geçen hafta pay başına brüt 0,41 TL temettü ödedi. Temettü verimi yüzde 0,2 .

KARDEMİR: Kardemir'in 3Ç sonuçları beklentilere paralel açıklandı. Kardemir 3Ç'de 51 milyon TL net kâr açıkladı, piyasa beklentisi de 75 milyon TL seviyesindeydi. FAVÖK beklentilere paralel gerçekleşerek 1,8 milyar TL olarak açıklandı. (önceki çeyrek 1,6 milyar TL ve geçen sene 3Ç FAVÖK 0,4 milyar TL) Kardemir'in satış tonajı yılın üçüncü çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 24 artışla 606 bin tona yükseldi.

ENERJİSA: Enerjisa 3Ç23'te konsensüs tahmini olan 7,6 milyar TL'nin üzerinde 10,6 milyar TL (yıllık +yüzde781) net kâr açıkladı. 9A23 döneminde, raporlanan net kar yıllık bazda yüzde 444 artışla 12,9 milyar TL'ye yükselirken, baz alınan net kar yıllık bazda yüzde 69 artışla 4,3 milyar TL'ye ulaştı. Enerjisa'nın Konsolide Operasyonel Karı 3Ç23'te yıllık bazda yüzde 60 artarak 6,1 milyar TL'ye yükseldi. ÇİMSA: Çimsa 3Ç23'te 850 milyon TL olan piyasa tahminin üzerinde 951 milyon TL net kar açıkladı. (yıllık +yüzde52) Net satışlar 3Ç23'te yıllık bazda yüzde 57 artarak 3,8 milyar TL'ye yükseldi. (piyasa tahmini 3,7 milyar TL) Net satışlar 3Ç23'te bir önceki çeyrekteki 147 milyon dolara kıyasla 142 milyon dolar seviyesinde yatay seyretti. FAVÖK 3Ç23'te piyasa beklentisi olan 859 milyon TL'ye kıyasla yıllık bazda yüzde 145 artarak 947 milyon TL'ye yükseldi. FAVÖK marjı yıllık bazda 9,0 puan artarak yüzde 24.9'a ulaştı.

CW ENERJİ: CW Enerji, Barteş Enerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi arasında, KDV hariç toplam 32.12 milyon TL tutarında satış sözleşmesi imzaladığını bildirdi. Satışa istinaden müşteri tarafından yaklaşık yüzde 20 avans ödemesi 15 gün içinde gerçekleşecek. Belirtilen panel satışına ilişkin ürün tesliminin 2024 yılı ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. Tutar, şirketin 2Ç2023 yılı hasılatının yüzde 0,95'ine karşılık geliyor.

SÖNMEZ PAMUKLU: Sönmez Pamuklu Sanayi, şirket ortakları Sönmez ASF İplik Dokuma ve Boya Sanayi A.Ş, Sönmez Filament Sentetik İplik ve Elyaf Sanayi A.Ş ve Sönmez Endüstri Holding A.Ş'den faizsiz olarak, gerçekleşecek ilk sermaye artırımında mahsup edilmek üzere toplamda 28,1 milyon TL tutarında sermaye avansı alındığını bildirdi.

DOĞU ARAS ENERJİ: Doğu Aras Enerji, yüzde 100 bağlı ortaklığı Aras Elektrik Parekende Satış A.Ş. Kasım/2023 dönemi için 3 ayrı şirket ile toplamda 352.800 MWH enerji satış anlaşması yaptığını bildirdi.

GELECEK VARLIK: Gelecek Varlık, Yapı Kredi'den 960 milyon TL anapara değerinde yeni bir portföy satın aldığını bildirdi.

PANELSAN: Panelsan, Konya merkezli özel bir firma arasında, KDV dahil 4,9 milyon dolar tutarında sipariş sözleşmesi imzaladığını bildirdi.

ESCAR FİLO: Escar Filo, geçen hafta pay başına brüt 1,70 TL temettü ödeyecek. Düzeltilmiş pay fiyatı 168,3 TL. Temettü verimi yüzde 1.