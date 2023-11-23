Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 88,45 puan azalırken, işlem hacmi 103,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,00 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,28 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,94 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 3,47 ile madencilik oldu.

Öte yandan TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardı. TCMB duyurusunda, "Kurul, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirmiştir. Parasal sıkılaştırma hızı yavaşlatılacak ve sıkılaştırma adımları kısa bir zaman diliminde tamamlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi ise (CDS) 340 baz puanın altında seyrediyor.

ABD ve Japonya'da Şükran Günü dolayısıyla piyasaların tatil olması dünya genelinde varlık fiyatlarında oynaklığın sınırlı kalmasına neden oldu.

Analistler, yarın yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, Japonya'da enflasyon, Almanya'da büyüme ve Ifo iş dünyası güven endeksi ABD'de imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.850 seviyesinin destek, 8.060 ve 8.200 puanın direnç, konumunda olduğunu kaydetti.