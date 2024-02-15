Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Kaynak: AA
Borsa İstanbul güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,46 yükselişle 9.113,55 puandan başladı.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, dünkü kapanışa göre 41,47 puan ve yüzde 0,46 değer kazanarak 9.113,55 puandan yeni güne giriş yaptı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,19 ve holding endeksi yüzde 0,60 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükseldi. En fazla kazandıran yüzde 2,93 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Borsa İstanbul dün BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,87 değer kazancıyla 9.072,08 puandan tamamladı.

Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının Fed'in faiz indirimlerine beklenenden daha geç başlayabileceğine yönelik beklentilerin arttığını belirten analistler teknoloji hisseleri öncülüğünde pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti. Bugün küresel piyasalarda yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD enflasyonunun beklentileri aşmasına rağmen ülkede devam eden bilanço sezonunda özellikle teknoloji şirketlerinin tahminlerin üzerinde gelen karlarının,

Teknoloji şirketlerinin bilanço tahminleri ABD ekonomisinde "yumuşak iniş" senaryolarını güçlendir.

Analistler, bugün yurt içinde yoğun veri gündemi, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme ve sanayi üretimi, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının yanı sıra sanayi üretimi ile kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç, 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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