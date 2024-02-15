'En son ne zaman et yediniz?' sorusana verilen cevap ağlattı. Herkes oyuna sahip çıksın

Murat Öztürk
'En son ne zaman et yediniz?' sorusana verilen cevap ağlattı. Herkes oyuna sahip çıksın
Sokak röportajında bir muhabirin vatandaşa "en son ne zaman et yediniz?" diye sorması üzerine vatandaş "Onu sorma" yanıtını verdi. O anlar, izleyenlerin boğazına düğümlendi.

Türkiye'de alım gücündeki düşüş, birçok insanın temel ihtiyaçlarına dahi erişimini zorlaştırıyor. Bir zamanlar sofralarında keyifle tükettikleri et, artık bir lüks haline gelmiş durumda.

Artan fiyatlar, gelirleri eriten enflasyon ve ekonomik belirsizlik nedeniyle birçok aile, sağlıklı beslenme standartlarını korumakta zorlanıyor ve et gibi protein kaynaklarına ulaşamıyor.

Bu durum, sadece mideyi değil, aynı zamanda insanların umutlarını da acı bir şekilde sıkıştırıyor.

EN SON NE ZAMAN ET YEDİNİZ DİYE SORAN MUHABİR PİŞMAN OLDU

Sokak röportajında vatandaşlara "En son ne zaman et yediniz" diye soran bir muhabir vatandaştan aldığı cevap karşısında pişman oldu. Vatandaş bu soruya üzülerek "Onu sorma" yanıtını verdi.

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"SEBEP OLANLAR UTANSIN!"

Gazeteci Cihan Güner, söz konusu videoyu sosyal medya hesabında paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

Sabahtan beri göz yaşı döküyorum bu görüntüye.. Senin yoksulluğuna da kurban olurum abi. Sebep olanlar utansın!

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HERKES OYUNA SAHİP ÇIKSIN

Bir ülkede temel gıda maddelerine erişimde yaşanan zorluklar, o ülkenin ekonomik ve sosyal durumu hakkında önemli bir göstergedir.

Et gibi protein kaynakları, sağlıklı bir beslenme için önemlidir ve bunlara erişimde yaşanan zorluklar, birçok insanın günlük beslenme ihtiyaçlarını karşılamasını engelleyebilir. Dolayısıyla vatandaşların elinde bulunan oy verme gücüne sahip çıkması gerekir.

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