Siyanür faciası göz göre göre geldi. Türkiye çevre duyarlılığında 180 ülke arasında neredeyse sonuncu

Yale Üniversitesi Çevre Performansı Endeksi’ni yayınladı. 180 ülkenin bulunduğu raporda ülkelerin çevre politikaları ve uygulamalarındaki başarıları değerlendirildi.

Çevre Performansı Endeksi'nde 180 ülke arasında Danimarka 77.9 puanla birinci sırada yer aldı. İkinci sırada ise Birleşik Krallık devamında ise Finlandiya, Malta ve İsveç, geliyor.

TÜRKİYE 172. SIRADA

Türkiye, 2018 yılında 108 sıradayken 2020 yılında 99. sıraya yükselmişti. 2022'de ise 172. sıraya geriledi. Listenin en sonunda ise Hindistan bulunuyor.

Türkiye hava kalitesi değerlendirmesinde ise 58. sırada bulunuyor. Ekosistem ve biyoçeşitliliği sağlama alanında ise 176. sırada yer alıyor.

SİYANÜR FACİASI, DİKİLEN REZİDANSALAR, KAZ DAĞLARI, ORMAN YANGNILARI,DEPREM…

Türkiye’de göz göre göre yaşanan felaketler ve bu felaketlere müdahalelerin gecikmesi, önlemlerin alınmaması Türkiye’nin çevre performansını düşürdü.

Park ve bahçelerin ortadan kaldırılarak her yer rezidansların dikilmesi, acil toplanma alanlarının yok edilmesi, nefes alınabilecek ortamların kaldırılmasına doğayı öldürmeye neden oldu.

Orman yangınlarına uçakların olmasına rağmen müdahale edilmemesi, müdahalelerin gecikmesi hava kirliliğinin artmasına, canlıların ölmesine neden oldu.

Tüm uyarılara rağmen depreme yönelik önlemlerin alınmaması hava ve görüntülü kirliliğinin artmasına sebep oldu.

Dünya’da Alplerden sonra gelen İkinci büyük oksijen ünitesi ve Türkiye’nin akciğeri olarak bilinen Kaz Dağları kahreden bir görüntü ve manzara ile karşı karşıya.

4 milyon 269 bin 100 metrekarelik bir orman ekosistemi yok ediliyor. Madencilik için kaz dağları resmen yok bitiriliyor.

SİYANÜR FACİASI...

Öte yandan 2 gün önce Erzincan İliç'te siyanür ve sülfürik asit atık dağları çöktü. Altın maden ocağında meydana gelen faciada 3 gündür 9 işçi toprak altında aranıyor. Uzmanlar defalarca bölgede siyanür sızıntısı olduğunu açıklamış ve uyarmıştı.