Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,16 artışla 4.797,39 puandan başladı.

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,76 puan ve yüzde 0,16 değer kazanarak 4.797,39 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,24 ve holding endeksi yüzde 0,16 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,43 ile metal, ana sanayi, en çok kaybettiren yüzde 1,43 ile metal, eşya, makina oldu.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 0,13 değer kazanarak günü 4.789,63 puandan kapattı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, yoğunlaşan bilanço döneminde özellikle ABD'li şirketlerin piyasa beklentilerinin üzerinde kar açıklamasının risk iştahını olumlu etkilediğini ifade ederek, ABD ekonomisine ilişkin belirsizliklerin ise devam ettiğini anımsattı.

Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi ve Almanya'da ilk çeyrek büyüme, ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.750 ve 4.650 seviyelerinin destek, 4.800 ve 4.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.(AA)

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