Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi

Bankacılık endeksi yüzde 1,49 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,22 değer kazandı.

KAYNAK: AA
Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 45,34 puan artışla 7.890,14 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 40,7 milyar lira oldu

Bankacılık endeksi yüzde 1,49 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,22 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,67 ile sigorta, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarıyla yön arayışının devam ettiğini belirtti.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Özet Döviz Pozisyon Raporlaması'nı kaldırırken, Sistemik Risk Veri Takip Sistemi'nin (SRVTS) kapsamını firma kapsamı ve firmaların ülke ekonomisindeki temsil düzeyini artırmak amacıyla güncelledi. Öğleden sonra ABD'de toptan eşya stokları verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.950 ve 8.020 seviyelerinin direnç, 7.800 ve 7.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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