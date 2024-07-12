Borsa İstanbul rekor tazeledi

Günün ilk yarısında yükselişler sergileyen BIST 100 endeksi, saat 15.06 itibarıyla 21 Mayıs'ta gördüğü 11 bin 88 puanın üzerini test ederek tarihi seviyeyi gördü.

BIST100 endeksi 11088,54'e ulaşarak yeni bir rekora imza attı. Endeks 21 Mayıs tarihinde 11088,01'le rekor tazelemişti. Toplam işlem hacmi 48 milyar lirayı aştı.

ENDEKSLERDE SON DURUM

Bankacılık endeksi yüzde 0,49 değerlenirken, holding endeksi yüzde 0,06 değer kaybı yaşadı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,91 ile bilişim, en çok gerileyen yüzde 1,16 ile iletişim olarak kaydedildi.

BİST100 endeksi 15.45’te 11.056 seviyesinde yukarı yönlü hareketliliğine devam ediyor.