Trump'tan doların patronuna: Seni görevden alacağım

Kaynak: Haber7
Trump'tan doların patronuna: Seni görevden alacağım
Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde yeniden aday olması beklenen eski ABD Başkanı Trump Powell’ı görevden alacağını söyledi.

Kasımda yapılacak olan seçimlerde Cumhuriyetçilerin başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılan eski ABD Başkanı Donald Trump, Amerika Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ı “siyasi” davranmakla suçladı.

Trump, “Seçimde demokratlara avantaj sağlamak için faiz indirimi yapmayı düşünüyor.” Dedi.

Ayrıca Trump, “Bana öyle geliyor ki, belki de insanların seçilmesi uğruna Faiz oranlarını düşürmeye çalışıyor, bilmiyorum.” ifadelerini kullandı.

Bir sonraki Fed Başkanı için birkaç seçeneği olduğunu söyleyen Trump, isim vermedi.

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