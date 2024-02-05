Trump'tan doların patronuna: Seni görevden alacağım

Kasımda yapılacak olan seçimlerde Cumhuriyetçilerin başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılan eski ABD Başkanı Donald Trump, Amerika Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ı “siyasi” davranmakla suçladı.

Trump, “Seçimde demokratlara avantaj sağlamak için faiz indirimi yapmayı düşünüyor.” Dedi.

Ayrıca Trump, “Bana öyle geliyor ki, belki de insanların seçilmesi uğruna Faiz oranlarını düşürmeye çalışıyor, bilmiyorum.” ifadelerini kullandı.

Bir sonraki Fed Başkanı için birkaç seçeneği olduğunu söyleyen Trump, isim vermedi.