Putin’den Erdoğan’a yeni teklif. Türkiye ziyareti öncesi duyurdular

Kaynak: Haber7
Putin’den Erdoğan’a yeni teklif. Türkiye ziyareti öncesi duyurdular
Rusya Devlet Başkanı Putin, 12 Şubat'ta Türkiye'ye bir ziyarette bulundu.

Reuters’e göre bu ziyaretin, tahıl anlaşmasına dair detayları da gündeme getireceğini söyledi.

Putin'in Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Putin’in Türkiye’ye ziyaretinin şubatta gerçekleşmesi için hazırlık yapıldığını belirtti.

KARADENİZ ÜZERİNDEN İHRAÇ EDİLMESİ SAĞLANACAK

Reuters’ta yer alan yazıya göre:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 12 Şubat'ta Türkiye'ye yapacağı ziyarette Rus lidere Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihraç edilmesi için "yeni bir mekanizma" oluşturma önerisinde bulunacak.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye ziyaretiyle ilgili geçen ay yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki yılın başında ziyaret gerçekleştirme konusunda mutabakat sağlayabiliriz" ifadelerini kullandı.

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