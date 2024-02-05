Borsa İstanbul yeni haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul açılışta BIST 100 endeksi, cuma günkü kapanışa göre 50,89 puan kazanarak 8.716,57 puandan haftaya giriş yaptı.

Hem bankacılık endeksi hem de holding endeksi yeni haftaya yükselişle başladı.Bankacılık endeksi kazandırırken, spor endeksi kaybettirdi.

Borsa İstanbul cuma günü 8.665 puandan tamamlayarak, tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışı sağlamıştı. Endeks gördüğü en yüksek seviyeyi de 8.762,89 puana taşıdı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD ekonomisinde resesyon endişelerinin önemli derecede azalmasına karşın ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine başlayacağı tarihe ilişkin tahminlerin ötelenmesiyle karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, başkan olarak atanmasının ardından hafta sonu yaptığı duyuruda, enflasyonun, hedefleriyle uyumlu seviyelere gerileyene kadar gereken parasal sıkılığı korumakta kararlı olduklarını vurgulayarak, "Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Analistler yurt dışında dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edilecek. Yurt içinde ise TÜİK'in açıkladığı aylık yüzde 6,70 ve yıllık da 64,86'lık enflasyon rakamlarını değerlendirecek.