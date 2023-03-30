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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,07 değer kaybederek 4.939,53 puana geriledi.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 14:51
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 4.939,53 puana geriledi

Borsa günün ilk yarısında geriledi
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Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,65 puan değer kaybederek 4.939,53'e indi. Toplam işlem hacmi 19,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,69 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,13 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,64 ile inşaat, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Bankacılık endeksindeki düşüş, Akbank'ın temettü vermesinin ardından fiyatındaki düzeltme ile gerçekleşti.

Analistler, küresel piyasalarda, bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin azalmasının risk iştahını desteklediğini ifade ederek, bugünden itibaren hareketlenecek veri gündeminin yatırımcıların odağında yer aldığını söyledi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplantı özeti, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de 4. çeyrek büyümenin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.000 ve 5.100 seviyelerinin direnç, 4.850 ve 4.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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