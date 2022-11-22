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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,46 artışla 4.682,81 puana yükseldi.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 14:12
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 2,46 artışla 4.682,81 puana yükseldi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi
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Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 112,49 puan değer kazanarak 4.682,81'e çıktı. Toplam işlem hacmi 52,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,57 ve holding endeksi yüzde 1,52 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,48 ile kimya, petrol, plastik, tek çok gerileyen ise yüzde 0,27 ile sigorta oldu.

Analistler, dünya genelinde artan resesyon ve enflasyon ikileminin yanı sıra Çin'de tekrar artışa geçen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklanacak toplantı tutanaklarının yatırımcıların odağına yerleştiğini aktaran analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında yüzde 75 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 25 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü bildirdi.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ile ABD'de Ricmond Fed sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.700 seviyesinin direnç, 4.550 ve 4.530 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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