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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni güne yüzde 0,22 artışla 4.986,26 puandan yükselişle giriş yaptı.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 10:16
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yeni güne 4.986 puandan başladı

Borsa güne yükselişle başladı
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 Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,22 artışla 4.986,26 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,78 puan ve yüzde 0,22 değer kazanarak 4.986,26 puana yüükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,19, holding endeksi yüzde 0,26 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,85'le finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen yüzde 0,35'le metal, eşya, makina oldu.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 3,13 ile 7 Şubat'tan bu yana en sert düşüşünü kaydederek günü 4.975,47 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin azalmasıyla pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) iki gün sürecek Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının bugün başlayacağına dikkati çekti.

Son dönemdeki gelişmelerin ardından Fed'in atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin oldukça yüksek olduğunu aktaran analistler, bu durumun yatırımcıları "bekle-gör" duruşuna yönlendirdiğini bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda belirsizlikler devam ederken, Fed'in yüzde 73 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

Analistler, bugün Almanya ve Euro Bölgesi'nde ZEW beklenti endeksleri, ABD'de ikinci el konut satışları ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.950 ve 4.870 seviyelerinin destek, 5.000 ve 5.100 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

 

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