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Borsa İstanbul günün ilk yarısında rekoru gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviyeyi 5.203,74 puana taşıdı.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 13:23
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Borsa İstanbul'dan yeni rekor. Günün ilk yarısında 5203 puanı gördü

Borsa İstanbul günün ilk yarısında rekoru gördü
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BIST 100 endeksi, 5.203,74 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 188,74 puan ve yüzde 3,77 değer kazancıyla 5.194,04 puan oldu. Toplam işlem hacmi 66,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 4,21 ve holding endeksi yüzde 2,77 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 9,95 ile iletişim oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı, ekimde 359 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 8 milyar 643 milyon dolar fazla oluştu.

 

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