Borsa yeni haftaya kayıpla başladı

Borsa İstanbul yeni haftaya düşüşle girdi. BIST 100 endeksi açılışta cuma gününe göre 37,56 puanlık bir kayıpla başladı. Açılışta bir önceki kapanışa göre yüzde 0,47 kayıp yaşayan BIST 100 endeksi 7.956 puana geriledi.

BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSİ DE KAYIPTA

İstanbul Borsası'nda hem bankacılık endeksi hem de holding endesi yeni haftaya kayıpla girdi. Bankacılık endeksi yüzde 0,47 ve holding endeksi yüzde 0,87 düşüş kaydedildi.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi Cuma günü, alış ağırlık bir seyir izleyerek, 2,31 değer kazanmış, haftayı 7.993,85 puandan tamamlamıştı.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin agresif faiz indirimini düşünmek için henüz çok erken oldu vurgulanıyor. Bu hafta gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB'nin üzerinde. Faiz kararıyla ilgili tahminler ise 250 baz puan artış yönünde.