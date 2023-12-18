Şeyh Said şehittir diyen HÜDA PAR’a Ümit Doğan’dan cevap

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu katıldığı bir canlı yayında İngiliz uşağı İskilipli Atıf ve Şeyh Said için şehit ifadelerini kullanmıştı.

Yapıcıoğlu’nun skandal “şehit” açıklaması yeniden gündeme gelirken bir tepki de tarihçi Ümit Doğan’dan geldi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ümit Doğan, Zekeriya Yapıcıoğlu’nun sözlerini alıntılayarak “Şeyh Said size göre şehit ise, Şeyh Said ile beraber isyana katılan Ermeni Agop nedir? İslam mücahidi midir? Gazi midir? Nedir?” ifadelerini kullandı.

Ümit Doğan, paylaşımına şu ifadelerle devam etti:

“Devletin kayıtlarına inanmıyormuş. Koskoca devlet oturup sahte belge düzenledi öyle mi? Daha açık konuşabilirsiniz. Şeyh Said'in yaptıklarını biliyorum ve bana göre doğrudur, aynı fikirdeyim diyebilirsiniz. Böyle devletin resmi kayıtlarına inanmıyorum demek komik oluyor.”

İktidarın destekçisi HÜDA PAR’ın daha önce de Hizbullah ve PKK’yı terör örgütü olarak görmediği ayrıca özerk yönetimi de savunduğu biliniyor.

Partinin 10. Yılı dolayısıyla hazırlanan bir videoda da Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet’in kurucu kadrosu için de skandal ifadeler kullanılmıştı.