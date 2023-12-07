Borsa yüzde 1,58 artışla 7.978,82 puandan kapattı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 123,76 puan artarken, toplam işlem hacmi 83,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,65 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,51 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,35 ile ulaştırma, en çok kaybettiren yüzde 1,76 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri de 1 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 656 milyon dolar artışla 140 milyar 149 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.